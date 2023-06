'Sálvame' homenajea a su 'pequeño dictador' Jorge Javier Vázquez en su último programa: "Sin ti esto hubiera sido muy difícil"

Jorge Javier Vázquez no ha estado presente en el último programa de Sálvame este 23 de junio. Tal y como anunció el periodista, lleva semanas de baja porque no pasa por su mejor momento anímico y necesitaba parar.

Pese a la ausencia del presentador, el programa de Telecinco que ha presentado el catalán desde el primer día y que le mereció un Premio Ondas ha homenajeado su gran papel como comunicador.

Para ello, ha emitido un vídeo recopilatorio de sus discusiones con sus compañeros, pero también con la conexión y las bromas con ellos. Eso sí, lo han comparado con el dictador Kim Jong-un en clave de humor.

El programa ha agradecido todo lo que ha hecho Jorge Javier tanto para el programa, para la historia de la televisión, como para los compañeros y la propia audiencia, lo que ha emocionado a los contertulios y al público.

Todos los colaboradores le han dedicado algunas palabras al presentador: Carmen Alcayde ha hecho referencia a sus inicios con él en Aquí hay tomate, mientras que Kiko Hernández ha lanzado: "Sin ti esto hubiera sido muy difícil porque esto solo lo hace un crack como tú".

"Jorge siempre me ha ayudado y ha sido superhumano. Hay que reivindicar su figura como gran comunicador y persona que es", ha expresado Miguel Frigenti. Por su parte, Pilar Vidal, emocionada, también le ha dado las gracias: "Tenemos el mismo sentido de humor y me hubiese gustado que estuviera aquí. Me ha ayudado mucho".