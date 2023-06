La cara de Joaquín Prat al leer, en Ya es mediodía, que una mujer de Indonesia había quedado embarazada a causa de una ráfaga de viento que entró por la ventana, ha sido un verdadero poema. El presentador, visiblemente estupefacto, ha contactado en directo con el médico Manuel Viso para hablar de este tema.

"¿Es posible que una mujer se quede embarazada por una ráfaga de viento y dé a luz tan solo una hora después?", ha preguntado Joaquín Prat a Manuel Viso, a lo que este ha respondido muy contundente.

"Por una ráfaga de viento, imposible", ha asegurado el experto que, además, ha agregado: "Hay mujeres que se pueden quedar embarazadas y no sentirlo, se habla de un caso de cada 500 en el mundo".

Asimismo, el médico ha apuntado que la sensación de estar embarazada o de estarlo y no sentirlo puede deberse a factores psicológicos como "el miedo a la gestación o un rechazo al embarazo por una negación a asumirlo". Además, según Manuel Viso, una mujer puede no sentir un embarazo si la placenta es tan grande que no es posible sentir los movimientos del bebé o, incluso, por tener ovarios poliquísticos con menstruaciones irregulares.

Finalmente, el médico ha recalcado que "no es lo mismo un embarazo silencioso que uno psicológico": "En el silencioso hay gestación, pero no se percibe. Esto no ocurre en el embarazo psicológico".