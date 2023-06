Enrique Iglesias no asistirá a la boda de su hermana Tamara Falcó por su "fobia" a las reuniones sociales

Además de saber cómo será el vestido de la novia, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva contenía otra gran incógnita a despejar: si uno de los hermanos de ella, la mega estrella de la música Enrique Iglesias, asistiría. Pues parece que ya hay respuesta para la segunda de las interrogantes: Enrique no aparecerá por El Rincón el próximo 8 de julio.

La noticia la ha dado Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa. ¿La razón de esta sonada ausencia? Básicamente la fobia del cantante a las reuniones sociales. No soporta alternar con mucha gente durante tanto tiempo y se supone que esta boda, que tendrá 400 invitados y durará dos días en distintas etapas, es un escenario perjudicial para controlar sus manías.

Sandra dice que no será una sorpresa para Tamara, puesto que ambos hermanos lo han hablado, ella lo entiende y no le importa. "Enrique no ha ido a ninguna boda, nunca va a actos sociales en los que tenga que estar sentado en una mesa con quince personas durante tres horas".

Son habituales las imágenes en familia del astro musical con sus tres hijos. EUROPA PRESS

Insiste Sandra en que Enrique "no va a nada que no sea íntimo o familiar porque no lo soporta, le produce mucha incomodidad". Y añade que "se lo ha explicado a su hermana, que lo sabe de siempre, porque por eso no ha ido a otras bodas ni otras cosas, a ella no le importa, cuenta con su cariño y otras cosas".

Como muestra de esta teoría, hay que recordar que Enrique Iglesias no asistió ni a la boda de Julio José ni la de Chábeli, sus hermanos de padre y madre, con los que se crio y vivió hasta pasada la adolescencia. "Nunca ha estado en un evento social ni puede con ello", asevera la periodista.

Enrique reside en Miami desde hace décadas. Vive con su novia de siempre, la extenista Anna Kournikova, con la que tiene tres hijos de los que se han visto fotos muy simpáticas jugando con su padre en el jardín de la mansión familiar. Nicholas y Lucy, mellizos, tienen cinco años. Y Mary, tres. La fotógrafa suele ser Anna, que vive discretamente, como su novio y ajena a todo tipo de eventos.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias llevan juntos 20 años ARCHIVO

Otro invitado que no asistirá, es Julio Iglesias, primer marido de Isabel Presyler, madre de Tamara y padre de Chábeli, Julio José y Enrique. "Julio Iglesias padre está invitadísimo, pero también presume la familia que sería extraño que viniese porque apenas sale de su residencia", puntualiza Sandra Aladro.

Se especula con que la boda le supondrá a Tamara unos ingresos, en concepto de exclusiva, superiores al millón de euros, con lo que pagarían el banquete, a cargo de Eneko Atxa, para 400 personas; el vestido, de Carolina Herrera, hecho en tiempo exprés; la cena del Hotel Mandarin Oriental Ritz el día antes y todos los preparativos de decoración y arreglos en la finca de la marquesa de Griñón, situada a 60 kilómetros de Madrid y a donde serán trasladados los invitados en autobuses.

No consta que Enrique Iglesias haya dado nunca una exclusiva ni que le guste formar parte de ellas. Sí se sabe que el cantante dará un concierto en Rumanía, a tress horas en avión de Madrid, el próximo 2 de julio, seis días de la boda de su hermana.