La reacción de Bosco al reencontrarse con la cama tras 'Supervivientes' despierta la guasa: "Está en su salsa"

El joven Bosco Blach Martínez-Bordiú salió hace días de Supervivientes, reality de Telecinco que se acerca ya a su final, y entre otras cosas de lo que implica volver a la civilización, lo que más pareció gustarle fue recuperar una cama para dormir.

En las imágenes emitidas por el concurso puede verse al sobrino de Pocholo llegando a la que sería su habitación de hotel antes de regresar a España, donde por fin él y su compañero Artur Dainese podían reposar sus espaldas en algo mullido.

Los concursantes de Supervivientes han pasado cerca de tres meses viviendo a pie de playa, durmiendo en la mayoría de los casos sobre esterillas en la arena, lo que hace que se considere un lujo algo tan común como un colchón.

"Oh, qué bueno, bro, una cama, tío", decía el joven al ver el mueble de descanso e inmediatamente le daba su toque de humor, reclinándose a lo maja de Goya. "A ver si me apuedo acostumbrar, un segundo... ya me he acostumbrado", decía divertido.

"Bosco y Artur probando las camas. Sus caras de felicidad lo dicen todo", apuntaba una usuaria. "En su salsa desde el minuto uno (risas) Bosco probando la cama después de más de 100 días", añadía la misma cuenta.