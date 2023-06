El doble crimen de Manzanares (Ciudad Real) ya tiene a su culpable. Este viernes, El programa de Ana Rosa ha mostrado, en exclusiva, la declaración de Gaspar, uno de los acusados por los asesinatos de Juan Miguel Isla y Jesús María González.

Así, el matinal ha mostrado la conversación de Gaspar con todos los letrados, a quienes confiesa dónde escondieron el cadáver de Juan Miguel y cuáles fueron las instrucciones que recibió de Antonio Caba.

"A mí me mandó '¿me puedes venir a recoger para llevar unos muebles a Valdepeñas, que vamos a mudarnos a una oficina de la nave?'", ha explicado Gaspar, en tono muy serio, ante los abogados: "Cuando llegué allí, tenía cinco o seis bolsas negras y un bulto grande... Era el cuerpo de una persona liado en una manta"

"¿Sabe usted si le dijo que lo había matado de un tiro?", preguntó uno de los letrados, a lo que el acusado, de forma muy clara, respondía: "Sí, de uno o de dos". Asimismo, el abogado de Gaspar preguntó a su cliente: "¿Antonio le tenía, de alguna manera, amenazado?". "Por supuesto que sí... Lo que estoy haciendo hoy lo tendría que haber hecho el primer día", declaró Gaspar.

"Él tiene una finquita pequeña con almendros, había allí una habitación grande con una chimenea y ahí lo llevamos. Yo le ayudé a descargarlo y llevaba un líquido. LLevaba algo que le prendió fuego y le echó leña. Las bolsas las llevamos a una finca y se echaron a un sondeo... Un sondeo es un pozo entorno a 40 centímetros", agregó Gaspar.

"A partir de ahí, me empezó a tener en sus manos. No sé si me dio 50 o 60 euros, porque a veces yo estaba mal, para gasoil", agrega Gaspar en su declaración para, finalmente, explicar que Antonio debía dinero a la víctima: "Habían estado en Paraguay con la idea de montar un negocio. Él me dijo que le debía dinero y que se lo estaba reclamando".