Diversidad LGTBI: la importancia de los referentes

Como se suele decir: lo que no se ve, no existe. Dar visibilidad a los colectivos que históricamente han estado ocultos es muy importante para facilitar la vida a la gente. Algo en lo que también resulta clave la existencia de buenos referentes.

Víctor Gutiérrez dio un paso hacia delante sin precedentes para visibilizar al colectivo LGTBI. Jugador profesional de waterpolo y miembro de la selección española, Víctor ha sido el primer deportista en una disciplina de equipo en salir del armario.

¿Por qué es tan importante, como deportista profesional, mostrar abiertamente la orientación sexual?Es fundamental porque lo que no se ve es como si no existiera. Es muy importante que las personas LGTBI nos visibilicemos y ocupemos esos espacios para lanzar el mensaje de que existimos, de que estamos ahí y de que se puede llegar. Durante mi infancia y mi adolescencia crecí sin referentes. Pensaba que no iba a poder llegar a la élite del deporte porque no veía a nadie como yo. A mí me hubiese ayudado mucho que un futbolista o un jugador de baloncesto se visibilizase, contase que es homosexual y me enseñase que podía llegar a la élite durante muchos años. Pensé que si quería llegar a la élite del deporte tendría que callarme quién era. Entonces, decidí convertirme en el referente que nunca tuve y dar el paso para ayudar a otros chicos y chicas a entender que no pasa nada por ser homosexual, que es algo absolutamente normal y que se puede llegar a la élite de cualquier parte.

Seguramente alguien que te habrá dicho: "Oye, Víctor, eso puede poner en riesgo tu carrera profesional".Sabía que los pilares fundamentales de mi vida: mi familia, mis amigos y mi equipo estaban conmigo, pero no sabía cuál podía ser la reacción pública, de los medios de comunicación y en redes sociales. Cuando le comenté a mi círculo más cercano que quería dar ese paso, hubo gente, por ejemplo de mi familia, que me dijo que no lo hiciera, pero no por homofobia ni mucho menos.



Mi madre que es protectora, decía: "Ay, qué te puede pasar; qué necesidad tienes si tú estás bien". Yo creo que soy una persona valiente. Tenía claro que esto era algo mucho más grande que yo y que el mensaje era mucho más importante. Decidí dar el paso.



Luego sí que es cierto que cuando quise salir públicamente del armario con esa entrevista, no hablé ni con la Federación Española de Natación ni con el club porque no sabía si me iban a dar permiso.



Y entonces dije: "Mira, yo lo voy a hacer, sin preguntar y si luego tengo que dar alguna explicación pues la doy", pero me daba miedo el posible rechazo, así que lo hice de manera unilateral.