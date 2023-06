El Govern llama a la "prudencia" durante la verbena de Sant Joan pese a que el riesgo de incendios es menor que el año pasado

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, hace un llamamiento a la "prudencia" de todos los ciudadanos durante la noche de Sant Joan. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha admitido que la situación actual "no es la de hace un año", cuando por estas fechas ya se habían quemado cerca de 4.000 hectáreas en Cataluña. "Fue el pico de mayor intensidad, el peor momento. Ahora no es así, pero se tiene que ser muy prudente", ha pedido.

El conseller ha reconocido que las lluvias de las últimas semanas han dado "un periodo de tregua" a los incendios, pero ha insistido en que se mantiene la previsión de un verano "complicado", dado que la masa forestal continúa estresada después de dos años de sequía.

En este sentido, Elena ha recordado que el dispositivo anunciado por Interior para la verbena mantiene la prohibición de encender hogueras y tirar petardos a menos de 500 metros de zonas boscosas. Además, el departamento ha "recomendado" a los ayuntamientos que habiliten zonas seguras donde la ciudadanía pueda lanzar los petardos.

Detención de la alcaldesa de Sitges

Preguntado por la detención y posterior puesta en libertad de la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), en un operativo de la Policía Nacional el pasado miércoles, Elena ha afirmado que las imágenes fueron "lamentables e innecesarias". "Podría haber sido citada de otro modo", ha defendido.

A la vez, ha dejado entrever que los Mossos d'Esquadra habrían actuado de otro modo: "Es evidente que la actuación de los Mossos es de una manera, en fin, no quiero entrar... Reitero que me parece absolutamente fuera de lugar lo que pasó en Sitges".

"Extraordinariamente decepcionado" con los comunes

Sobre la investidura de Jaume Collboni (PSC) como alcalde de Barcelona con los votos de Barcelona En comú y el Partido Popular, Elena se ha mostrado "contrariado y extraordinariamente decepcionado", sobre todo con los comunes. "No me esperaba un trilerismo de este nivel, por lo que ha pasado y como ha pasado, como se ha escondido durante tiempo hasta las dos y media de la tarde -del día de la investidura-, para hacer lo que no se habían atrevido a decir antes", ha criticado.

En cuanto a los comunes, ha admitido que sus votos a Collboni lo dejaron "helado". "Para garantizar que siga la izquierda, pacto con el PP: es surrealista y es tan gordo que me ha dejado absolutamente decepcionado", ha insistido.

En este sentido, Elena ha asegurado que "hay todas las posibilidades" de que esta situación se repita en el Parlament de Cataluña "si depende de los comunes". "No tengo ningún tipo de duda, se ha acreditado dos veces consecutivas", ha afirmado.