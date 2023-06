Pantomima Full cierra la temporada riéndose de las bodas y con el cameo de Victoria Martín

El dúo cómico Pantomima Full, creadores de contenido, despiden la temporada este viernes con un vídeo que dedican a las bodas modernas, en las que poner más actividades que un chikipark y generar más gasto que el PIB de Mónaco, es lo que se lleva.

Es Rober Bodegas quien se mete en el papel de contrayente, junto a la cómica y actriz Victoria Martín, que interpreta a la pizpireta novia, deseosa de que su enlace haga palidecer al de Carlos III y Camila.

Para Pantomima, este tipo de enlaces, en los que todo el mundo tiene que desembolsar dinero, incluidos los suegros de uno y otra, acaba siendo una "Fiesta de disfraces, tema: ricos".

La pareja del vídeo tiene "todo lo que ha visto en otras bodas", lo que convierte a su enlace en una "competición de horteradas", según reza uno de los rótulos del vídeo, marca de la casa de Pantomima Full.

Además, han contradado a una banda de música y un DJ, que lejos de ser grandes figuras de lo suyo, son de segunda o tercera categoría, por lo que dejan la animación del bodorrio "en manos de gente que fracasó en lo suyo".

Por supuesto, ambos piensan que "está un poco feo que vengas a la boda y no aportes nada", por lo que prefieren que si no van a pagar, los invitados no vayan, por lo que es "una invitación que no incluye invitación".

Pantomina Full fueron recientemente galardonados con el Premio Especial Cinemanía de los premios Creadores de 20minutos, reconocimiento que recogieron durante la gala de estos premios y que dedicaron con énfasis y casi éxtasis, al redactor de esta casa que recoge para 20minutos.es cada viernes el contenido de sus vídeos.