Joana Sanz se desmarca de la entrevista de su expareja: "No quiero saber nada que tenga que ver con Dani Alves, paso totalmente"

La modelo Joana Sanz se ha pronunciado en El programa de Ana Rosa sobre la entrevista que el propio espacio presentado por Ana Rosa Quintana ha emitido dándole voz a su todavía marido, Dani Alves, que se encuentra en prisión preventiva acusado de violación.

Y es que, además de negar los hechos de los que se le acusa, el futbolista hablaba de la que todavía es legalmente su esposa, a pesar de que estén separados a raíz del incidente.

"Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor uno hace cualquier cosa... y yo mentí", decía el futbolista sobre por qué no le dijo la verdad desde el inicio a Joana Sanz sobre encuentro con otra mujer.

"Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando", decía Dani Alves.

A pesar de sus palabras, la propia modelo se ha desmarcado de las declaraciones de su ex desde México, donde está estos días. Así se lo decía Joana a la periodista Leticia Requejo, de El programa de Ana Rosa.

"Al enterarme me ha bajado el azúcar, no me quiero posicionar en nada de lo que salga", decía la modelo, a la que los titulares le llegan por su abogada y en este caso, por la periodista.

"Paso totalmente, que Dani haga y deshaga todo lo que le apetezca", decía Joana Sanz, antes de añadir: "Yo no quiero saber nada que tenga que ver con Dani" y afirmar que los mensajes que le llegan sobre el tema no son una prioridad: "No lo he abierto porque me impora un carajo y no me quiero hacer sangre".

Leticia Requejo contaba además cómo fue su conversación con Joana. "De la entrevista se enteró por mí, del contenido también, me pidió que por favor se lo contara, la vi nerviosa en ese momento en el que se lo dije", contaba la periodista, que además añadía que a Joana "no le ha gustado que la vuelva a poner en el foco mediático al hablar de nuevo sobre ella".