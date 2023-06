La noche de suerte de Adara Molinero en 'Supervivientes': "Si que es mi día"

Adara Molinero vivió una gran noche durante la gala de Supervivientes celebrada en la noche del jueves. La exconcursante de Secret Story fue salvada y logró llegar hasta la final de la prueba de líder, donde sorprendió al público.

La prueba de líder se dividió en dos partes. En la primera, los concursantes se enfrentaron en parejas en una prueba de equilibrio. Los dos mejores pasarían a la prueba final.

Asraf Beno venció a Jonan Wiergo, y Adara Molinero a Bosco Blach Martínez-Bordiú. De esta forma, el novio de Isa P y la influencer se enfrentarían en la icónica prueba de apnea.

"Hace mucho frío", advirtió Laura Madrueño con los concursantes metidos en el estanque de la casa de Guadalix. "Asraf está tiritando y Adara tiene la piel de gallina", señaló la presentadora.

A pesar de que las apuestas le daban la victoria al modelo, fue Adara Molinero quien aguantó más tiempo sumergida debajo del agua. "No me lo puedo creer, sí que es mi día", dijo la joven.

Beno se justificó a la par que se alegraba por la merecida victoria de su compañera. "Tenía muchísimo frío y no me he concentrado", aseguró. "Pensaba que ganaría Asraf", confesó Carlos Sobera al despedir a los concursantes.