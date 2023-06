Adara Molinero se derrumba al recordar su última relación en 'Supervivientes': "Sentía adicción a él"

Adara Molinero fue la primera concursante en enfrentarse a "su peor enemigo", según el Pirata Morgan: ella misma. La joven tuvo que descubrir las fotos que se encontraban tras tres cuadros y darles consejos.

La primera foto era ella de pequeña. Molinero no pudo evitar derramar lágrimas, mientras decía que no quería "hacer daño" a su familia: "Veo a una niña reprimida y asustada. Le diría que va a estar a salvo y que se va a convertir en alguien fuerte e independiente".

La siguiente foto era ella misma justo antes de comenzar en Supervivientes. "Estaba huyendo de una vida que no me gustaba", confesó. "Estuve con una persona durante tres años. Sentía adicción a él y eso no es bueno", aseguró entre lágrimas.

"Es hora de que cada uno tome su camino", dijo antes de pasar a la siguiente foto, la cual era una imagen retocada de ella misma de mayor. "Espero que se sienta orgullosa como madre y que encuentre a una persona maravillosa, con la que aportarnos mucha seguridad y amor".