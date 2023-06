Rifirrafe entre Escrivá y Cristina Herrero, su sustituta al frente de la AiREF, que le afea sus "descalificaciones" y el salto a la política

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha afeado al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, su paso de este organismo independiente al Gobierno, y ha lamentado sus "descalificaciones" a los informes de la AIReF. Por su parte, Escrivá ha asegurado que le han sorprendido sus críticas y que considera que parten de una "visión muy estrecha de lo que es la independencia".

La semana pasada el ministerio de Escrivá criticó la "escasa calidad" y las "carencias" del informe del organismo sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En un comunicado, expresó que hay "falta de fundamentación" de datos", poniendo así en "entredicho" sus conclusiones. Además, se acusó al AIReF de formular su opinión "sin interlocución". Por su parte, Cristina Herrero aseguró que se han puesto en contacto en varias ocasiones con Seguridad Social y que el equipo del ministro ya tenía dicho informe desde hace días.

"En mi opinión no es bueno pasar de la AIReF al Gobierno", ha asegurado Herrero este jueves en su intervención en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizado por la APIE, y ha añadido que, además, sería imposible pasar del Gobierno a un organismo independiente en tanto que rechaza ese tipo de flujos.

Según Herrero, la vinculación entre la AIReF y el Gobierno por la entrada de Escrivá en el Ministerio "obliga a la institución a demostrar todavía más su análisis y actividad independiente". Preguntada sobre si ella aceptaría formar parte de un hipotético Gobierno del Partido Popular (PP), lo ha descartado por completo al asegurar que está "al servicio de la institución" y, por tanto, "no formaría parte de un Gobierno".

Escrivá rechazó que haya que "hurtar la posibilidad de algo tan elevado como es la función pública del máximo nivel en un Gobierno a personas con esta experiencia", aunque vengan de organismos independientes. "Me sorprende que me digan esto porque significaría una versión, una visión muy estrecha de lo que es la independencia", consideró el ministro, que antes había dirigido la AIReF.

El ministró dijo que "con ese argumento" las instituciones no podrían valerse de personas como Mario Draghi o Christine Lagarde. "Sinceramente, no lo veo. Pero es que es un debate que no existe en ninguna parte del mundo", reflexionó. "Aquí tenemos en España una visión a veces que yo creo, tras transpirar estas declaraciones, pues muy estrecha de lo que debe ser la interacción entre lo público y lo privado, entre los organismos independientes y el Gobierno", insistió.

"No hay nada más elevado que ser miembro de un Gobierno y poder utilizar toda tu experiencia profesional para el beneficio de todos los ciudadanos", recalcó. "Lo importante", matizó, es que cuando se ejerza la función de presidente de un organismo como la AIReF se haga "con absoluta independencia". Preguntado sobre si tiene mala relación personal con Herrero, Escrivá dijo que "en absoluto", que el organismo hace normalmente un "muy buen trabajo" y recordó que él mismo designó a la actual presidenta para sustituirlo.