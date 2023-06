Silence entrega sus primeros modelos S04 a la empresa de movilidad global Ok Mobility

Silence, la marca de vehículos eléctricos de ACCIONA, ha entregado este jueves 325 unidades de su auto S04 a OK Mobility, empresa de movilidad global que tiene presencia en 13 países con una red de 55 OK Stores. Estos vehículos, ya en manos de OK Mobility, forman parte de un acuerdo que contempla, en exclusiva para su sector, la venta de 5.800 nanocars y 700 motos a lo largo de los próximos tres años, con una inversión total de 100 millones de euros.

La flota de vehículos entregados a OK Mobility se desplegará inicialmente en las ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Mallorca y Málaga, con la idea de que, en el futuro, el servicio se amplíe a otras ciudades europeas donde opera la compañía.

Los valores y los objetivos compartidos por ambas compañías españolas, entre los que destacan el compromiso por fomentar la sostenibilidad y facilitar la movilidad urbana, son factores clave que han llevado a OK Mobility a tomar la decisión de adquirir los vehículos fabricados por ACCIONA.

En este sentido, y fruto del acuerdo alcanzado, la empresa de movilidad global refuerza su propósito de continuar avanzando en el proceso de electrificación de su flota y de cubrir las necesidades de micro movilidad urbana de sus clientes.

El acto de entrega de la primera remesa de estos vehículos eléctricos de cuatro ruedas ha tenido lugar en el Real Club Náutico de Barcelona y ha contado con la presencia del CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, y del CEO de Silence y Acciona Mobility, Carlos Sotelo.

El acuerdo entre ambas marcas va más allá de una mera provisión de vehículos, ya que buscan la complementariedad para desarrollar un negocio en torno a los nuevos retos que plantea la movilidad urbana. El siguiente paso incluirá la integración de la app de Silence dentro de la plataforma de OK Mobility, para que la experiencia de compra del cliente sea única y fluida.

Durante su intervención, Ktiri ha destacado que “este acuerdo va más allá de ampliar nuestra oferta de movilidad. Se trata de introducir un nuevo y revolucionario concepto dentro del sector con el que damos respuesta a muchos de los desafíos actuales. Como marca de movilidad global que somos, en OK Mobility queremos acompañar a nuestros clientes en sus necesidades de micro movilidad urbana; y si además lo hacemos de una forma sostenible, habremos cumplido con un doble propósito.

El acuerdo alcanzado es el resultado de la pasión por la movilidad de dos empresas 100% españolas que comparten un mismo objetivo: liderar el cambio hacia una movilidad más inteligente y sostenible”.

Por su parte, Sotelo ha querido remarcar que, en ACCIONA, “compartimos el mismo objetivo que OK Mobility, que no es otro que facilitar la movilidad sostenible y sin emisiones de las personas. Creemos que tenemos los mejores vehículos eléctricos para los servicios que presta OK Mobility, pues gracias a la conectividad de todos nuestros vehículos la experiencia de usuario es magnífica, pudiéndose gestionar todo desde el móvil del cliente”.

Así es el S04

El S04 nanocar de Silence une tecnología y tamaño compacto para crear un vehículo de cuatro ruedas 100% eléctrico y especialmente diseñado para moverse por la ciudad. El modelo biplaza –que combina la seguridad y el confort de un coche con la agilidad de una moto– abre la puerta a la movilidad urbana del futuro con un vehículo cómodo, seguro, sostenible y, además, fácil de aparcar por su reducido tamaño.

La comodidad del S04 va más allá de las facilidades de aparcamiento, ya que su diseño está pensado especialmente para aprovechar y optimizar el espacio interior. Los dos asientos están ordenados de forma escalonada, lo que da amplitud y una mayor libertad de movimiento a los ocupantes. El maletero, con una capacidad de 247 litros, permite llevar bolsas de la compra o el equipaje habitual de dos pasajeros.

La primera versión que llega al mercado es la L7e, que, equipada con dos baterías, ofrece una potencia de 14 kW, alcanza los 85 km/h y tiene una autonomía homologada de 149 kilómetros. Posteriormente llegará la L6e, la versión sin carné que, con una batería y una potencia de 6 kW, alcanza una velocidad máxima de 45 km/h.

Las baterías son extraíbles e incorporan ruedas y asa para poder transportarlas como un trolley de forma cómoda y segura. Este modelo permite que, además de cargar las baterías directamente desde el vehículo, también sea posible extraerlas y alimentarlas fácilmente en cualquier enchufe.