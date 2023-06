Sandra Sabatés, contundente con el PP y Vox por su opinión sobre la violencia de género: "No es un concepto ideológico"

"La violencia de género existe, no es un concepto ideológico. Mientras algunos intentan reabrir debates superados, a las mujeres nos siguen matando por ser mujeres". Con estas palabras se ha referido Sandra Sabatés a quienes niegan la violencia de género. La periodista lo ha hecho a través de Twitter, donde este jueves ha compartido el análisis que hizo la noche anterior en El intermedio, y que en las últimas horas ha sido muy aplaudido.

La presentadora lamentó que durante la campaña de las elecciones del próximo 23J se esté debatiendo sobre un debate que ya está "superado", lo que puede derivar en graves consecuencias, especialmente para las mujeres. En casi tres minutos rechazó que se describa a condenados por maltratos como personas que pasaron por un "divorcio duro".

"Hoy son 45 países los que han firmado el Convenio de Estambul, que reconoce que la violencia contra la mujer es estructural y está basada en el género", dijo Sabatés, recordando que la ley contra la violencia de género fue aprobada hace 20 años y que ahora, lamentablemente, el líder de Vox, Santiago Abascal, insiste en que "el género se trata de un concepto ideológico".

"Que Vox promueva el negacionismo de la violencia machista es muy grave, pero lo es mucho más que un partido como el PP, que podría gobernar este país tras el 23J, esté firmando pactos autonómicos y municipales en los que asume con naturalidad que el concepto violencia de género quede diluido en el de violencia intrafamiliar", apuntó, criticando que ya se esté tratando de derribar algunas consejerías de Igualdad.

"Debemos ser contundentes. La violencia de género no es un concepto ideológico, la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres existe", dijo, y añadió: "Hacer desaparecer el concepto de violencia de género como propone Vox y acepta PP no solo es un retroceso, sino algo muy peligroso. Puede propiciar que vayan desapareciendo recursos y las políticas específicas para prevenir y proteger a las mujeres que sufren esta lacra y es algo que no nos podemos permitir".

La periodista explicó que por esto es "tan indignante que alguien a estas alturas excuse a un maltratador condenado asegurando que pasó por un divorcio duro", en referencia a las palabras de Feijóo sobre Carlos Flores, el que fuera candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, que fue condenado por violencia machista contra su exmujer.

Sabatés fue contundente al final de su discurso: "No vamos a permitir que la oculten dentro del cajón desastre de la violencia intrafamiliar porque mientras algunos se empeñan en negarla y en reabrir debates superados, a las mujeres nos siguen matando por ser mujeres".