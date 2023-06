Pepi Valladares, exasistenta de Isabel Pantoja, celebra haber sido la invitada más frecuente de 'Sálvame' desvelando un último secreto

Pepi Valladares, la exasistenta y enemiga pública de Isabel Pantoja, ha vuelto a Sálvame en su penúltimo programa para despedirse de la tertulia. Y es que la invitada es la persona que más veces ha visitado el programa de Telecinco, pues ha estado en 27 ocasiones.

Valladares ha abierto la emisión de este jueves, y se ha mostrado agradecida por el espacio que le ha dado Sálvame a lo largo de estos 14 años: "Agradezco a este programa cada vez que ha contado conmigo. He hablado muchísimo, pero no lo he contado todo".

Pepi se ha despedido así del formato contado alguna historia más sobre Isabel Pantoja. De hecho, ha lanzado una exclusiva sobre la noche de la redada: "Hubo un periodista que dio una información que no era la real que yo había vivido".

A continuación ha pasado a desvelar: "La policía entra por el portalón y ella pensó que a Kiko le había pasado algo, porque acababa de salir. Pero le trajeron la orden judicial".

"Pidió que quería cambiarse y subimos a la habitación. Ella se cambia con unos vaqueros y un jersey y solo el DNI en el bolsillo", ha detallado Pepi. "Yo entro con ella, estoy agachada y me hace un gesto con los ojos", ha lanzado.

La exasistenta ha contado cómo actuó tras la señal: "Había un bolso en el armario. Ella pidió ir al baño y la policía se quedó en el pasillo, y yo, por protegerla no lo pensé, pero abrí el bolso y había un buen fajo".

"Me lo metí en las mallas y lo escondí con el polar", ha asegurado, sorprendiendo al plató. "Por ella me la he jugado muchas veces", ha explicado Pepi. La exasistenta ha detallado qué hizo con los billetes: "En el coche yo llamo a Tere Pollo y le di el dinero".