10+1 plans per gaudir de la platja

Tant si voleu anar a la platja en família com si preferiu fugir del bullici i descobrir indrets una mica més alternatius, us proposem plans per gaudir del mar, tots ben a prop de la ciutat de Barcelona. Cap al sud, a la costa del Garraf, i cap al nord, a la costa del Maresme, a gairebé totes les platges podeu arribar-hi en tren. Els millors plans de platja són a Costa Barcelona i us en proposem 10+1 perquè escolliu el que més us agradi!

6 plans de platja per gaudir en família

Costa del Maresme

Calella té platges llargues i amples, amb tots els serveis per gaudir en família o amb els amics, com ara la platja del Garbí o la platja Gran. Si busqueu més tranquil·litat i un bonic paisatge, us podeu apropar a la platja de les Roques, on hi ha les cales del Rocapins, la Vinyeta, la d’en Pere i la Roca Grossa. Podeu anar-hi amb tren des de Barcelona i, en poc més d’una hora, us plantareu a l’estació de Calella, a tocar de la platja.

Far de Calella. Josep Cano - Diputació de Barcelona

Santa Susanna, Malgrat de Mar o Pineda de Mar són també destinacions familiars. A Malgrat de Mar, per exemple, la platja de l’Astillero està equipada amb un club infantil i, a uns 15 minuts a peu des de la platja, podeu portar els nens al parc públic de Francesc Macià, que ofereix una àrea de joc per a la canalla de quaranta mil metres quadrats!

Platges familiars a Malgrat de Mar. Diputació de Barcelona

Costa del Garraf

Si aneu cap al sud, tant Castelldefels com Vilanova i la Geltrú tenen platges àmplies, i a totes dues destinacions s’hi arriba amb tren des de Barcelona. A Castelldefels, a més de gaudir d’un magnífic dia de platja amb tots els serveis que us calguin, podreu fer una escapada de tarda fins al Parc del Garraf i contemplar des d’aquí una bonica posta de sol. Vilanova i la Geltrú té més de sis quilòmetres de platges de sorra fina, amb serveis adaptats, a banda d’oferir un munt d’opcions culturals amb què passar la tarda.

Platges reconegudes amb bandera blava a Castelldefels. Diputació de Barcelona

5 plans de platja diferents

Una platja en un espai protegit

Al Delta del Llobregat, dins de l’espai protegit dels estanys del Remolar-Filipines —un lloc ideal per als amants de les aus i dels ocells— trobareu les platges de Viladecans: el Remolar, la Murtra, la Pineda i Cal Francès. Després de gaudir de platges verges, podreu aprofitar per fer una agradable ruta al costat de la pineda, aturar-vos en un parell de miradors amb vistes i fins i tot observar els enlairaments dels avions.

Història del Garraf

Ben bé al mig del Massís del Garraf, entre parets escarpades, la platja de les Casetes del Garraf, amb les seves petites construccions acolorides arran de sorra, és un lloc ideal per fruir d’un dia de platja. El Garraf va néixer a principis del segle XX per allotjar pescadors, treballadors de la pedrera i obrers del port. El conjunt es manté fidel als seus inicis, davant d’una platja de pedretes a la qual podem arribar-hi tot caminant des de l’estació de tren. El trajecte des de Barcelona dura uns trenta-cinc minuts.

Platja de les Casetes del Garraf. Shutterstock

Camí de ronda

Sitges i Vilanova i la Geltrú estan unides pel Camí de ronda: nou quilòmetres que segueixen la ruta GR-92, on trobareu cales i platges boniques i tranquil·les. Entre aquestes, destaquen la platja de les Coves, la cala Xica o la cala de l’Home Mort, amb una platja naturista de les més antigues de Catalunya.

Cala de l’Home Mort, entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. Diputació de Barcelona

Cubelles

Al final de la costa del Garraf hi ha la localitat de Cubelles. Compta amb set petites cales fetes amb espigons, ideals per als més menuts perquè l’aigua del mar sempre està en calma i és més calenta per la poca fondària. Una de les seves platges, la de les Salines, permet l’accés amb gossos durant tot l’any. L’estació de tren de Cubelles es troba just davant de la platja.

Dunes i Guerra Civil a Santa Susanna

I al Maresme, apartada del brogit hoteler de la platja principal, podeu estirar la tovallola sobre l’arena de la platja de les Dunes de Santa Susanna, amb el Fortí al costat —un búnquer antiaeri construït durant la Guerra Civil. Aquesta platja es troba equidistant tant de l’estació de tren de Santa Susanna com de la de Pineda de Mar; en tots dos casos només cal caminar poc més d’un quart d’hora per arribar-hi.

Platja de les Dunes de Santa Susanna. Shutterstock

Més informació a www.barcelonaesmoltmes.cat/sol-platges