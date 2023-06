El Gobierno ultima la prórroga del decreto de medidas anticrisis a las puertas del inicio de la campaña del 23-J

El Gobierno apura las últimas semanas antes de las elecciones para cerrar algunos asuntos urgentes. Y uno de esos temas pendientes es la prórroga del decreto de medidas económicas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, un paquete más conocido como el "escudo social", cuya extensión aprobará esta semana con toda probabilidad el Consejo de Ministros. Oficialmente, el Ejecutivo calla sobre el contenido del nuevo decreto, aunque las fuentes consultadas consideran que, con una campaña electoral en ciernes, prácticamente todas las medidas que incluye el escudo social se mantendrán.

El último decreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania fue aprobado antes del fin del año pasado y convalidado por el Congreso en enero de 2023, con la abstención de PP y Vox. El paquete incluía medidas como la prórroga extraordinaria durante seis meses de los contratos de alquiler que vencieran, la limitación al 2% de las subidas anuales de las cuotas o la puesta en marcha de un cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros anuales, todas ellas destinadas a sufragar al menos una parte de los costes ocasionados a las familias por la elevada inflación.

Asimismo, el decreto rebajó el IVA del 4% al 0% para los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para aceites y pastas. Y, aunque eliminó la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, que estuvo en vigor durante buena parte del año pasado, sí extendió otra medida relacionada con la movilidad: la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros habituales, así como el descuento del 30% al transporte público gestionado por las comunidades autónomas, como las diferentes redes de metro.

El Gobierno ha ofrecido muy pocos detalles sobre la extensión ―o la caída― de estas medidas en el próximo decreto anticrisis. La única certeza que ha dado ha sido que se mantendrá la rebaja del IVA de alimentos básicos más allá de junio, tal y como anunció la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hace un par de semanas.

Por otra parte, parece complicado que iniciativas tan icónicas como la subvención al transporte público puedan retirarse a las puertas de una campaña electoral. De hecho, el pasado miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la prórroga de este descuento en la región, para lo cual es imperativo que el Gobierno central incluya la medida en su decreto, puesto que la reducción del 50% de los precios de los abonos de transporte la sufragan tanto la administración autonómica (un 20%) como el Estado (el 30% restante).

Además, otra de las medidas contenidas en el anterior decreto anticrisis, el que vence el día 30 de junio, ya está prorrogada para todo este año: la limitación de las subidas anuales de los alquileres a un 2%. La extensión de este tope está incluida en la ley de vivienda que se aprobó el pasado mayo tras años de negociación, y durará hasta el 31 de diciembre de 2023. El año que viene, no obstante, no se volverá a poder subir el alquiler con el IPC, sino que se aplicará un tope del 3%, sea cual sea el nivel de inflación. Y, a partir de 2025, la norma establece la entrada en vigor de un nuevo índice que sustituirá al IPC a la hora de limitar la subida anual de las cuotas del alquiler, aunque aún no se ha diseñado.

También seguirá vigente durante todo lo que queda de año la prohibición de cortar los suministros esenciales de luz, agua y gas a las familias vulnerables, así como el incremento del 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital y la rebaja del IVA de la electricidad. Por el contrario, el futuro de otras medidas dependerá del contenido del decreto que se aprobará la semana que viene: es el caso de la reducción del 80% de los peajes en la industria electrointensiva; la limitación al precio máximo en la bombona de butano o el descuento de 20 céntimos por litro (10 céntimos desde abril) en los combustibles para el sector del transporte profesional.

Díaz y Belarra presionan al PSOE

El diseño de los anteriores decretos anticrisis ha sido objeto de intensas negociaciones, y en el caso de este, con la campaña electoral tan cerca, el socio minoritario del Gobierno ya ha comenzado a plantear públicamente sus peticiones. Este jueves, por ejemplo, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, insistió en una de las medidas más reclamadas sin éxito desde hace meses por Unidas Podemos: la regulación de las hipotecas para amortiguar el impacto de la subida de los tipos de interés de los últimos meses.

Díaz ya anunció hace días que incluirá en su programa electoral para el 23-J la puesta en marcha de un bono para las familias más afectadas por el alza del euríbor. Y este jueves concretó que esa medida pasaría por dar 1.000 euros como compensación inmediata a estos hipotecados. Según señaló el pasado martes en la Cadena SER, de estas ayudas podrían beneficiarse todos los ciudadanos que tuvieran una hipoteca de tipo variable de hasta 250.000 euros y con una antigüedad de 10 años. El coste total de la medida, según sus cálculos, sería de 1.000 millones de euros.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también presionó la semana pasada al PSOE para extender y ampliar el decreto anticrisis. En concreto, Belarra pidió que la rebaja en el transporte público se convierta en permanente o, al menos, se prorrogue hasta el final de 2024. Y la ministra de Derechos Sociales, además, se mostró partidaria de "limitar las hipotecas a tipo variable, que están haciendo que miles de familias lleguen ahogadas a fin de mes", e hizo hincapié en la necesidad de establecer un "tope o, al menos, una bonificación de los precios de los alimentos, que es uno de los gastos fundamentales de las familias".