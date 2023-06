"Mires donde mires, siempre hay más mujeres: son las que más leen en España y están más presentes en los talleres, los clubes de lectura y las colas en las ferias del libro", asegura Marta Jiménez Serrano, autora de la novela Los nombres propios y el libro de relatos No todo el mundo (ambos en Sexto Piso). Unas cifras que todavía no se han trasladado a la publicación: según datos del Ministerio de Cultura, solo el 37,8% de los libros editados en España en 2021 era de una autora.

Aun así, la presencia de la mujer en la escritura avanza y la manera en la que se ahonda sobre temas universales cambia. La limeña Tilsa Otta por ejemplo une en Lxs niñxs de oro de la alquimia sexual (Literatura Penguin Random House) el orgasmo a los sueños premonitorios (en el éxtasis, la protagonista tiene visiones del futuro) y en el último premio Tusquets, la madrileña Cristina Araújo reflexiona sobre qué le ocurre a la víctima de una violación meses después de la agresión.

"De una historia que aborda el deseo femenino, hoy nos atrapan la sinceridad y el abandono tan necesario de los relatos cisheteronosmativos clásicos. La literatura seduce cuando nos apela, y pese a lo que muchos sectores siguen creyendo, no todas nos sentimos apeladas con el mismo relato", asegura Rebeca G. Izquierdo, editora de Blackie Books, editorial de Brillo, de Raven Leilani, en la que una veinteañera afroamericana reflexiona sobre el deseo.

"La acogida de Brillo ha sido excelente. La novela inaugura la que para nosotros es la apuesta más importante en literatura internacional: la de las voces jóvenes, brillantes, urgentes y comprometidas. La novela de Leilani ha supuesto un impacto, y las ventas fueron y están siendo inmejorables”.

Las autoras miran también al pasado y acreditan la obra de su genealogía, de Eve Babitz, Anne Sexton, Simone de Beauvoir o Anaïs Nin, que tanto incidió en que el sexo iba más allá del cuerpo. Y es que no hace tanto la Iglesia no podía concebir que la mujer tuviera deseo sin hombre, por no conocer no se conocía ni su fisiología. Se hablaba de un espacio en blanco, de un vacío. A rellenar esos huecos vienen estas novedades literarias.

1. 'El estado del mar'. Tabitha Lasley. Traducción: Catalina Martínez Muñoz. Libros del Asteroide.

El estado del mar'. Tabitha Lasley. ASTEROIDE

La premisa es inquietante: una periodista en la treintena deja su trabajo y se instala en Aberdeen, Escocia, con el propósito de estudiar cómo se comportan los hombres en las plataformas petrolíferas. Basado en las vivencias de Tabitha Lasley, este ejercicio metaliterario no solo retrata el ambiente en esas estructuras del Mar del Norte, también se centra en la relación entre la protagonista, urbanita, con estudios, y un prospector, sin conciencia de clase y machista, y en su relación con la cocaína.

2. 'Mira a esa chica', de Cristina Araújo Gámir. Tusquets editores.

Cubierta del libro 'Mira a esa chica'. TUSQUETS

¿Qué le pasa a una víctima de violación los meses después de la agresión?, ¿cuáles son sus emociones?, ¿sus deseos?, ¿cómo se desarrolla el protocolo médico y qué pasa con su entorno: con su familia, con sus amigos? La filóloga, afincada en Frankfurt, Cristina Araújo Gámir (Madrid, 1980), ganadora por Mira a esa chica del XVIII Premio Tusquets Editores de Novela 2022, indaga donde nadie quiere indagar metiendo el dedo en la llaga.

No solo se adentra en los pensamientos de la víctima, no solo describe la violación grupal, sino que se inmiscuye en la cabeza de los agresores. Ficción con innumerables paralelismos con el caso de la Manada: las fiestas populares, el portal, el crimen grupal, las grabaciones, el móvil roto, los medios de comunicación, las manifestaciones… El uso de la segunda persona del singular le sirve para evocar el desasimiento de la realidad al que nos aboca el trauma.

3. 'Perras de reserva', Dahlia de la Cerda. Sexto Piso.

Cubierta del libro 'Perras de reserva'. María Ovelar

Como nos recuerda la autora mexicana Dahlia de la Cerda (Aguascalientes, 1985), en este pequeño fenómeno editorial "la vida es una perra, por eso hay que patearle la jaula". Eso es lo que hacen las protagonistas de estos trece relatos escritos en primera persona: sicarias, influencers, brujas, católicas o prostitutas que ejercen y/o padecen la violencia. Yuliana, por ejemplo, es heredera al imperio de un capo del narco y no va a permitir que sus compañeras de colegio se mofen de sus estilismos, mientras que la protagonista de Perejil y Coca-cola aborta sola en casa mientras ve Legalmente rubia.

4. 'Lo que pasa es que te quiero', Gloria Fuertes. Blackie Books.

Cibierta del libro 'Gloria Fuertes. Lo que pasa es que te quiero'. María Ovelar | BLACKIE BOOKS

No es el primer libro que la editorial catalana dedica a Gloria Fuertes (1917, Madrid). Después del éxito de El libro de Gloria Fuentes y de El libro de Gloria Fuentes para niños y niñas (más de 120.000 ejemplares vendidos), llega esta antología centrada en la poesía más intimista de la autora. Afortunadamente, ediciones como esta contribuyen a tumbar estereotipos –la poeta de la rima consonante, la poeta de los textos pueriles…– y a ver más allá de la figura mediática de una de las escritoras más queridas del siglo pasado, una adelantada a su tiempo, feminista, pacifista, lesbiana, creyente en su propio Dios, y, como muchas veces cuando esto sucede, también incomprendida. O como ella escribió, No debiera estar seria, pues vivo como quiero, sólo que a veces tengo, un leve sarpullido.

5. 'Matrioskas', Marta Carnicero. Acantilado.

Cubierta del libro 'Matrioskas'. ACANTILADO

Como denunció la Premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk, la violación es un crimen que se usa para romper lazos. En el artefacto narrativo de Marta Carnicero Hernanz (Barcelona, 1974), se entrecruzan dos historias, la desoladora tragedia de Hanna, víctima de una violación durante la guerra de los Balcanes, y la de Sara, una chica de Barcelona a punto de cumplir los 18 años. Dos mujeres con vidas, en apariencia, muy diferentes, pero que permiten ahondar en temas tan actuales como el cuerpo, la sexualidad o el aborto.

6. 'El coste de vivir', Deborah Levy. Traducción de Cruz Rodríguez Juiz. Literatura Random House.

Cubierta de 'El coste de vivir'. PENGUIN RANDOM HOUSE

En el segundo tomo de su autobiografía, la dramaturga y novelista, finalista del Man Booker Prize, se zambulle en sus recuerdos y reflexiona sobre las ideas de Marguerite Duras o Simone de Beauvoir. Con 50 años, la protagonista recién divorciada, a la que se le acaba también de morir la madre, intenta salir adelante y conciliar pareja, maternidad y creación. Inolvidables las escenas en las que se presenta a una reunión de trabajo con barro en el pelo y en la que cocina un pollo atropellado por un coche que se le cayó de la bicicleta.

7. 'Los favores', Lilian Fishman. Traducción de Montse Meneses Vilar. Reservoir Books.

Cubierta del libro 'Los favores'. RESERVOIR BOOKS

En su debut literario, Lilian Fishman se plantea preguntas como, ¿por qué las mujeres nos arrastramos muchas veces por narcisistas evasivos?, o, ¿cómo nos relacionamos por el deseo? Cuestiones espinosas que analiza a través de Eve, lesbiana convencida ("lo queer surgió en mi vida como una fe, representaba un tipo concreto de conciencia ética […] Me había convencido a mí misma hasta convertir la atracción por las mujeres en un compromiso político", escribe), camarera que de repente se enamora de Nathan, guapo, rico y ambicioso.

8. 'Matar el nervio', Anna Pazos. Literatura Random House.

Cubierta de 'Matar el nervio' PENGUIN RANDOM HOUSE

Con una mirada propia, pero en la estela de Joan Didion y su archicopiado formato autobiográfico, Anna Pazos (Barcelona, 1991) expía la década de sus veinte años en un libro que reflexiona con afirmaciones como esta sobre el deseo: "Todavía no lo he aceptado, pero la fascinación y el deseo se han desvanecido y los he reemplazado por una imitación sutil y verosímil de la fascinación y el deseo". Entre unas memorias y la crónica periodística, la escritora y documentalista nos lleva a Grecia, Israel, Turquía y Estados Unidos, al Me too y a su familia.