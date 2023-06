La actriz Mónica López, de 'Rapa', en el centro de las críticas por decir que Pablo Motos "blanquea el fascismo"

La actriz de la serie Rapa, de Movistar +, se ha colocado en el centro de la polémica tras unas duras declaraciones contra el presentador Pablo Motos y su programa en Antena 3, El Hormiguero, a los que acusó de cosas como "blanquear el fascismo".

Precisamente, hace una semana el compañero de reparto de Mónica López, Javier Cámara, había estado en El Hormiguero promocionando la serie, junto Pablo Motos, algo que no hizo ella, según revela ahora, por voluntad propia.

La intérprete opinaba en el programa La caravana, de la emisora catalana Ràdio Estel, que "no se debe ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no debemos ir a El Hormiguero".

"Me negué a ir [a la entrevista en El Hormiguero] y a él le importó un pimiento [a Pablo Motos] y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie'".

Pero la actriz decidió no hacer promoción de la serie en la que trabajan ella y muchas otras personas. "Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente", afirmaba, a la par que "no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética", opinaba.

"Perdón, me estoy enfadando mucho", reconocía. "Pero lo veo tan claro, y veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios".

"No hay que ir al Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo."



Esto que ha dicho la actriz Mónica López se ha hecho muy viral en redes y también ha provocado que Javier Cámara sea tendencia porque le menciona al hablar de la serie en la que salen. pic.twitter.com/fEgmLZGPFc — #PorQuéTT (@xqTTs) June 22, 2023 undefined

Es posible que López se refiriera a la entrevista que dio en El Hormiguero el líder de Vox, Santiago Abascal, en 2019. Una entrevista, dicho sea de paso, que podría no repetirse, o sí, dependiendo de una resolución de la Junta Electoral Central.

Y es que Vox ha presentado un escrito de denuncia en la Junta Electoral Central contra El Hormiguero tras saberse que el espacio de Antena 3, una emisora privada, sí entrevistará al candidato del PSOE, Pedro Sánchez y al del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que la entrevista a Abascal fue cancelada.

Aunque Mónica López ha tenido algunos apoyos en redes sociales, también se le han hecho numerosas críticas por sus palabras contra Pablo Motos y El Hormiguero.

"El Hormiguero [...] es un programa que pertenece a una empresa privada e invita al que le da la gana. No tiene la obligación de invitarte a tí. Por otra parte, el desdén que haces a la promoción de tu actividad es hipócrita. Sin ella no vivirías", decía un usuario en Twitter.

"¿Y esta mujer comparte serie con un tipo que blanquea a blanqueadores del fascismo?", ironizaba otro, porque sí acudió a El Hormiguero su compañero Javier Cámara, que lo ha hecho en otras muchas ocasiones.

"Fascista que es la señora. Que haga lo que quiera ella, y deje a los demás ir al hormiguero si quieren", opinaba otra usuaria. "Primero, no sabía quien era esta actriz, la verdad. Segundo, el fascismo es intolerancia, así que, temo, la fascista es esta señora. Que no se muy bien de qué habla tampoco, si se refiere a que un día llevaron a Abascal o que hablan en contra de Sánchez", apuntaba otro en esa misma dirección.

He visto RAPA (1ª temporada) y la verdad es que no recordaba a esta señora. A Javier Cámara sin embargo le conozco bien (grandísimo actor) Ahora entiendo el porqué a uno le conozco y a otra, ni aún habiéndola visto la recuerdo — Decine (@sesiontriple) June 22, 2023 No se quien es esa señora, tampoco iré a ver su película, por ética. — KRIS 🇪🇸 (@krismisma) June 22, 2023 El Hormiguero, programa que apenas veo, es un programa que pertenece a una empresa privada e invita al que le da la gana. No tiene la obligación de invitarte a tí. Por otra parte el desdén que haces a la promoción de tu actividad es hipócrita. Sin ella no vivirías — cimarron74 (@cimarron74) June 22, 2023 Nunca lo ha visto pero opina que blanquea el fascismo y que por tanto nadie debería ir a ese programa, el nivel intelectual de esta señora es digno de una zanahoria. — Laviada1976 (@laviada1976) June 22, 2023 Y quién es ella para decir que toda la gente de la cultura no debería ir a ese programa?. Que hable por sí misma. — Fenix Rubio (@FenixdRubio) June 22, 2023