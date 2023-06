Doble estreno del Teatro Español: primer acto de Rivera de la Cruz y nueva programación

Son 440 años los que cumple el Teatro Español de Madrid, convirtiéndose así en el más antiguo de Europa en activo. Para celebrar este aniversario, la dirección del centro ha decidido incluir entre su programación para la próxima temporada, que dará comienzo en septiembre, la obra Arder y no quemarse de José Padilla y Grumelot. En ella, el dramaturgo ha querido hacer referencia a los incendios que sufrió el edificio. Además, habrá una exposición y un libro, El Teatro Español de Madrid. La historia 1583-2023, en los que los madrileños podrán conocer la historia de este espacio.

La nueva programación se enmarca bajo el eslogan 'Lo natural es el teatro'. Con él, según ha indicado la directora artística del Teatro Español y las Naves del Español, quieren "dar importancia al encuentro, a lo importante que es el directo y la reflexión, a preguntarnos; además de al valor de escuchar". Las exhibiciones que comenzarán a desarrollarse a partir de septiembre persiguen despertar la mente de los espectadores. "Hay que tener mucho cuidado con la manipulación, con las diversas fórmulas para adormecernos. Despertar es algo que hay que celebrar", ha apuntado.

Estreno de Marta Rivera de la Cruz

La presentación de esta programación ha sido el primer acto al que acude la nueva delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Ha calificado como un "privilegio" el poder estrenarse en el cargo en "las tablas del Teatro Español". Respecto a los próximos cuatro años de mandato, la edil ha asegurado que se ha fijado como objetivo "hacer frente a los retos que hay por delante en la capital". "Madrid está en alza, porque es una ciudad que se ha puesto de moda y tenemos que seguir trabajando y peleando para mantener la situación", ha expuesto.

Rivera de la Cruz se ha pronunciado también sobre su puesto como número dos en la candidatura del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados. Ha defendido que no hay nadie en la lista pensando "en sillas ni en qué va a pasar después". "El futuro es el día 23. No solamente es importante ganar las elecciones, sino ganarlas de verdad para propiciar el cambio que España necesita". Por ello, considera "frívolo e irresponsable" pensar en otra cosa que no sea ganar los comicios.

Programación teatral

La nueva temporada del Teatro Español tendrá 20 estrenos absolutos, cinco nacionales, 17 en Madrid, 5 producciones propias, 32 coproducciones y 27 exhibiciones de nueve disciplinas escénicas: teatro, danza, talleres, charlas, exposiciones y encuentros. Javier Cámara, Niño de Elche, Carmen Machi, Lolita Flores, Andrés Lima, la Compañía Nacional de Danza o Grumelot serán algunos de los artistas que formarán parte de la programación.

Además de cumplir 440 años, el teatro celebra también el 75 aniversario del Premio Pulitzer a Tennessee Williams. Por ello, los asistentes podrán disfrutar de Tennesee dos obras cortas y un entremés a partir de dos de sus obras cortas versionadas por María Ruiz. También habrá homenaje al poeta Federico García Lorca, que llegará a los escenarios en diferentes formatos. La música del Niño de Elche o la obra Poncia de Luis Luque serán algunos de ellos.

Durante la temporada pasada, la asistencia de jóvenes aumentó en el teatro, por lo que han querido agendar espectáculos también dirigidos a ellos. Ejemplo de ello será la obra 'Asesinato y adolescencia' de Alberto San Juan, dirigida por Andrés Lima.

Se trata de una programación extensa que persiguen "asombrar" y continuar siendo una apuesta por "el misterio", ha apuntado Menéndez. En lo que se refiere al baile, además de la Compañía Nacional de Danza, habrá tiempo para el bailaor Israel Galván y Lali Ayguadé.