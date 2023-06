La discapacidad adquirida, cuando "es consecuencia de algo que nos ha ocurrido"

La discapacidad es una condición del ser humano que provoca algún tipo de deficiencias o limitación en la vida de las personas. Esta discapacidad puede ser de nacimiento o adquirida, como explica a Facilito TV, el primer canal de televisión pensado para personas con discapacidad intelectual, Susana Gómez, neuropsicóloga de la Clínica Indane de Madrid, "la discapacidad es una situación que tienen algunas personas, que puede ser de nacimiento o adquirida. Yo trabajo con personas con discapacidad adquirida, personas que antes ‘funcionaban’ bien, y que, por un accidente, ya no funcionan igual, y lo que les impide acceder a las actividades y hacer las cosas que antes sí hacían".

Las causas que pueden provocar esta discapacidad adquirida son varias, como "un accidente de tráfico, un ictus, un tumor que nos tienen que extirpar… Una persona, como tú y como yo que hacemos, conducimos, vamos a trabajar, leemos, escribimos… de repente, nos pasa una de esas cosas y esto hace que se dañe el cerebro y que no podemos andar, hablar, nos desorientamos en la calle o no sabemos planificar una tarea que es un poco compleja… Y esto provoca que, de repente, tengamos una discapacidad, por qué se nos ha lesionado el cerebro a consecuencia de algo que nos ha venido".

Susana Gómez recuerda, sin embargo, que no sólo es la propia persona la que determina la discapacidad que tienen, sino que el entorno también determina en qué medida tenemos o no discapacidad, "en una ciudad como Madrid, por ejemplo, cruzar una calle, si no puedes andar rápido, te hace tener discapacidad cuando, cuando tal vez tú, en otro sitio, no lo serías, podrías ir tranquilamente solo, pero en Madrid no. Por eso, la discapacidad no sólo es de la persona, también es del entorno y de otras muchas cosas", asegura Susana.

Puedes ver todos los vídeos que Facilito TV publica cada lunes en este enlace.