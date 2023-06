Antonio Rossi desvela las ofertas de trabajo de Victoria Federica: "Una agencia de modelos de Nueva York quiere trabajar con ella"

La carrera de Victoria Federica parece, por fin, haberse encaminado. Tras muchos encontronazos con la prensa, la joven se está consagrando como una auténtica influencer y, por ello, muchas marcas han comenzado a contar con ella.

Así, este jueves, El programa de Ana Rosa ha comentado la participación de la hija de la infanta Elena en una campaña publicitaria de una marca de relojes que se está grabando en Ibiza y Formentera y donde, además, la joven ha coincidido con personajes de la talla de Usain Bolt o Miguel Bernardeau.

Por su parte, desde el plató del Club Social del matinal, Cristina Tárrega ha comentado que la agenda de Victoria Federica de cara al próximo año está bastante ocupada: "De cara a publicidad, desfiles... Vamos a quedarnos impresionados con todo lo que tiene".

Sin embargo, Antonio Rossi ha agregado: "Desde aquí anuncio que a lo mejor se le estropea porque tiene una oferta laboral en Nueva York, muy gorda, de una agencia internacional y lo está valorando. Sería irse la tercera semana de agosto y empezar una carrera americana en una agencia de publicidad, sobre todo, de fotografía".

"Se lo está planteando. Es la segunda vez que se lo ofrecen, aunque no la misma agencia. La primera vez lo rechazó porque no quería irse sola a vivir a Nueva York. Es una agencia que lleva modelos de primer nivel y que tiene sede en Nueva York", ha concluido Antonio Rossi que, sin embargo, ha asegurado que no podía desvelar el nombre de la agencia.