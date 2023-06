Ana Rosa Quintana comenta la faceta de Pedro Sánchez como presentador: "Me ha salido competencia"

Pedro Sánchez ha decidido presentar su propio talk show electoral en directo a través de un streaming donde hace el papel de presentador junto al invitado que le acompaña cada día. Así, el primero en aparecer en este programa ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La campaña electoral ha supuesto para el PSOE una nueva manera de hacer política, apostando por las reuniones de Sánchez con los distintos miembros de su partido. Todo ello a falta del esperado debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de tener miedo a debatir: "Para Feijóo, los debates son como los gimnasios en enero. Te apuntas, pero nunca vas".

Por su parte, Ana Rosa Quintana no ha podido dejar de lado esta nueva faceta del presidente del Gobierno: "Vaya, me ha salido competencia. El show de Sánchez. Producciones Moncloa ha montado un plató en Ferraz para entrevistar a sus ministros".

"Les proponemos como invitados más arriesgados, que cuente con Otegi y Tito Berni, a puerta cerrada, donde no hay periodistas y con público elegido a dedo", ha agregado la presentadora que, además, ha apuntado: "¿Cuál será el pico de audiencia del programa de Sánchez? Cuando tomaba nota de las propuestas de Escrivá o cuando se hacía el sorprendido con gráficos manipulados".

Asimismo, Quintana ha comentado el perfil del público que acudió al programa de Sánchez: "Un conjunto de personas contratadas para aplaudir y lo que les hacen es que les dejan entrar gratis. Poco a poco descubriremos que en la claque también están los jóvenes militantes con los que se tomó un café en Parla, la librera de Fuenlabrada con la que habló el Día del Libro y los regidores del programa resulta que serán los jubilados de la petanca".

Además, dirigiéndose a Joaquín Prat, la presentadora ha señalado: "Tú también deberías de estar muy preocupado, nos ha salido competencia". A lo que el periodista ha respondido: "Preocupadísimo". Finalmente, Quintana ha explicado: "Si no teníamos bastante con Pablo Iglesias de presentador, ahora también Pedro Sánchez. El presidente, que durante cuatro años no ha ido a ningún medio que no le pusiera cómoda la situación... pues ahora ha montado un programa de televisión donde entrevista a sus ministros".

"Es como si nosotros nos estuviéramos entrevistando todo el día, ¿verdad, Joaquín?", ha sentenciado Ana Rosa, a lo que Prat ha respondido: "¡Qué coñazo!".