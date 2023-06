El percance que Ignatius Farray ha tenido con una pareja que acudió a uno de sus 'shows': "Tengo una denuncia"

El humor característico de las presentaciones de Ignatius Farray no fue el principal protagonista en uno de sus últimos shows. El cómico ha desvelado, a través de un hilo de Twitter, el percance que recientemente vivió con una pareja de extranjeros que fueron a verle.

El humorista de 49 años ha contando que entre el público había una mujer que se quejaba "insistentemente al personal del local" porque el espectáculo no inició a la hora prevista. "Efectivamente empecé diez más tarde, comentándole, nada más salir, esa ansia de puntualidad. Y ella me dijo que me callase y empezase la actuación ya", ha continuado relatando el canario.

El monologuista se percató que su acento no era de España, por lo que le preguntó que si era Rumana. La mujer respondió descortésmente que no y, además, añadió que "en los países del norte de Europa de donde era ella sabían cómo comportarse correctamente", mostrándose visiblemente molesta por el pequeño retraso en la actuación. "A lo mejor no me medí, pero le pregunté que si ella era una puta nazi", ha desvelado Farray, quien admite que, tal vez, no debió de expresarse de esa manera.

Esta noche una mujer seria se quejaba insistentemente al personal del local de que el show no empezaba exactamente a su hora. Y efectivamente empecé diez minutos tarde, comentándole nada más salir esa ansia de puntualidad. Y ella me dijo que me callase y empezase la actuación ya. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) June 19, 2023

Según ha seguido rememorando el también actor, ante su último comentario, la pareja de la mujer se incorporó de su asiento y le amenazó. "Me gritaba que no me dirigiera así a su mujer. Ella también se levantó y me tiró su copa de vino encima (como si yo llevara mis mejores galas cuando voy a actuar)", ha expresado en el post.

"Hacía muchos años que no me pasaba algo así. Por el camino había perdido la capacidad de crear esa tensión de los good old times a cambio de confianza y complicidad. Yo sentí nostalgia", ha confesado el cómico y ha añadido que la pareja salió vociferando del lugar y, además, continuaban "quejándose de que el show no había empezado todavía".

Iganatius Farray, irónicamente, ha admitido que todo lo sucedido fue culpa suya, ya que si le hubiese dicho a la mujer "puta nazi" en mitad del show, y no al principio como sucedió, "seguro que no se lo hubiera tomado tan a pecho". "Fueron a la policía y ahorita tengo en alguna comisaría de Madrid una denuncia por delito de odio".

"Le tenía que haber dicho '¿Sabes lo que es peor que la impuntualidad? El holocausto.' A lo mejor el holocausto empezó también diez minutos tarde y por eso se ensañaron tanto los nazis", han sido las palabras con las que ha finalizado el cómico la historia.

"Una mujer seria no debería ir a ver espectáculos cómicos, por su salud. Es de primero de sentido del humor", "Nacho, a lo tuyo. La comedia no es para todo el mundo. Hay gente que no sabe abstenerse a su idiotez o cuando tienen un mal día" o "Lo que no sabía la señora era que ella iba a empezar el show", son algunos de las opiniones que los usuarios han comentado en respuesta a la anécdota de Farray.