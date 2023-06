Los equipos de rescate revelan que quedan apenas unas horas (hasta las 13.08 horas de España) para que los cinco tripulantes de Titán, el submarino desaparecido cerca del Titanic, se quede sin oxígeno. La angustiosa cuenta atrás tiene en vilo a todo el mundo, motivo por el que se ha generado un gran revuelo en redes al considerar que el hijastro de uno de los pasajeros no parece tan preocupado.

Brian Szasz es hijastro de Hamish Harding, multimillonario británico de 58 años y dueño de la empresa Action Aviation que forma parte de la tripulación. Su hijastro fue quien confirmó su presencia en el sumergible a través de Facebook, sosteniendo que tenían todos sus "pensamientos y oraciones para que la misión de rescate" fuera exitosa.

Un día después de esta publicación del lunes, que luego borró, compartió una foto en el concierto de Blink-182. Pero, además, Szasz tuvo tiempo para tontear con Brea, una modelo de OnlyFans que subió una foto en bikini. "¿Puedo sentarme encima de ti?", decía la imagen, a lo que él contestó "¡Sí, por favor!".

Todo esto le puso en el foco de la polémica, pues comenzaron a lloverle las críticas de muchos usuarios que consideraban inapropiado que estuviera de fiesta y ligando mientras su padrastro estaba desaparecido. Incluso Cardi B estalló contra él.

Tras la polémica, Brian Szasz insultó a la cantante y dijo que no tenía "ni idea de lo que pasaba" ni de su "sufrimiento". Pero también respondió al resto de críticas.

"Todo esto, especialmente lo que está pasando Hamish ahí abajo, es horrible", dijo. "Llevo días sin dormir, pero no se trata de mí. Obviamente, estoy preocupado por mi madre y por la situación, así que no estoy rockeando o lo que sea que estáis tratando de acusarme de hacer".

Publicación de Brian Szasz. FACEBOOK

"Puede ser desagradable estar aquí, pero mi familia querría que estuviera en el show de Blink-182, ya que es mi banda favorita y la música me ayuda en los momentos difíciles", sostuvo. "Sí, fui a ver a Blink-182. ¿Qué se supone que debo hacer, quedarme en casa y ver las noticias? No, lo lamento, esta banda me ayudó a atravesar momentos difíciles desde 1998".

"Estuve como dos horas y volví a mi drama", aseguró sobre el concierto. En sus stories de Instagram declaró que apenas tenía 100 dólares en su cuenta, que "no podía salir al océano" ni para viajar. "El submarino está en el maldito Titanic. No hay nada que pueda hacer en esta situación", explicó.

Además, sobre la charla con la modelo de OnlyFans, defendió que era una usuaria que le "deseó lo mejor" a él y a su familia. "Dadle un respiro, no hay nada de malo en esto".