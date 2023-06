Familiares, amigos y fans acudieron este miércoles al tanatorio de Majadahonda para el velatorio de Mari Carmen, la ventrílocua conocida popularmente como 'Mari Carmen y sus muñecos', que será enterrada este jueves en su Cuenca natal. Y allí estuvo también su hijo y único heredero, Miguel Almanzor, quien habló con la prensa.

Tras abandonar la capilla ardiente, el primogénito de la humorista habló con distintos medios, como Sálvame, donde declaró que tenía en su poder las cuatro famosas marionetas de su madre (al pato Nícol, la niña Daisy, el león Rodolfo y doña Rogelia) y no los expondrá nunca, pues prefiere que se queden grabados "en los corazones de la gente".

También se pronunció con Europa Press, donde confirmó que todavía está "en shock". "Creo que lo peor está por venir", opinó, en referencia a lo mal que lo está pasando.

"Te levantas, pasas de la tristeza más absoluta y la impotencia a la alegría... Porque siento a mi madre conmigo, siento a la mejor versión de mi madre conmigo, a esa Mari Carmen de los 80 o incluso anterior. Siento a la Mari Carmen joven a mi lado en todo momento", declaró Miguel Almanzor. Y es que, tal y como aseguró, aunque "pueda parecer una tontería", ha vivido momentos cercanos a lo paranormal tras la muerte de su madre.

"Mi madre siempre me decía que, cuando se marchase, estuviera muy pendiente de las señales", recordó. "Os puedo asegurar que me han llegado señales por todos lados, pero no quiero especificaros cuáles son".

"Igual me estoy volviendo completamente loco, pero por eso paso de la alegría a la tristeza porque siento que está conmigo y que va a estar conmigo siempre", sostuvo. "Ahora mismo daría lo que fuera, no porque me dijera 'te quiero', sino porque viniera y me echara la bronca con algo".