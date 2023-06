Buenafuente vuelve a la tele: así es 'Vosaltres mateixos', el primer programa original de la nueva plataforma digital de TV3

El presentador Andreu Buenafuente estrenará en otoño el primer contenido original de la nueva plataforma digital de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), con el programa de entretenimiento y humor Vosaltres mateixos, sobre historias de personas anónimas.

Es una producción de TV3 en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) que ha instado al público a enviar sus vivencias para "optar a ser protagonistas de este nuevo espacio", informa la CCMA en un comunicado este miércoles.

El programa será semanal y tendrá el formato de una conversación: "Será un lugar de encuentro entre Andreu y la audiencia, y la ocasión ideal para que todo el mundo pueda ser el invitado estrella por una noche".

Torno a la tele per parlar, riure i emocionar-me amb la gent. 'Vosaltres mateixos' … @ElTerrat @tv3cat pic.twitter.com/x6PRnjjYXk — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) June 21, 2023 undefined

Buenafuente ha dicho que se ha pensado para la gente y con la gente: "Es un ejercicio de complicidad con estas personas que siguen desde hace más de tres décadas todo lo que he hecho. Me han visto crecer, hemos pasado crisis, pandemias y conflictos, pero seguimos aquí".

"Después de más de 30 años de carrera, tenía ganas de hablar con la gente, de escucharlos, de reír, de emocionarse y de hacer un programa de televisión solo con ellos. También tengo ganas de sacar aún más jugo a la improvisación de la que me he vuelto adicto", ha añadido.

"Vuelvo a la tele para hablar, reírme y emocionarme con la gente", ha escrito el presentador en redes sociales. "He hablado con mucha gente conocida, pero me he dado cuenta de que no he hablado contigo", ha añadido, dirigiéndose a la audiencia.

"Quiero que nos encontremos y hablemos. Si tienes una historia personal, una vivencia, una cosa que te hace diferente, lo que sea, ponte en contacto con nosotros", ha pedido Buenafuente.