La madre de Adara Molinero, Elena Rodríguez, muestra la carta que los fans enviaron a su hija en 'Supervivientes'

Los concursantes se encuentran en la recta final de Supervivientes y es la razón por la que el programa ha pedido a sus allegados que les dedicasen unas palabras de aliento de cara a los últimos días del reality. Además de los escritos de su madre y de sus seres queridos, Adara Molinero recibió una emotiva carta por parte de sus fans que la volvió un mar de lágrimas.

El reality optó por no emitir la misiva al público, situación que provocó una gran desazón en los 'adaristas' y que se hizo visible a través de las redes sociales. Sin embargo, ahora, su madre, Elena Rodríguez, ha sacado a la luz el contenido de aquel tierno escrito.

La madre de la ganadora Gran Hermano VIP 7 ha revelado en un story de Instagram las letras que los fans escribieron a su hija, donde alababan su paso por el programa y su capacidad de superarse a sí misma. "Empezamos a tu lado en tu periplo por Supervivientes pensando que íbamos a sufrir viéndote padecer los retos a los que os enfrentáis en la carrera. Pero, como siempre, Adara, has logrado sobresalir para convertir una experiencia de supervivencia en algo que va más allá", es parte de las primeas líneas que se pueden leer en la carta.

Carta que los fans escribieron a Adara Molinero. INSTAGRAM

"Sabíamos que ibas a superar con nota el desafío, pero tu actitud positiva y optimista ha deslumbrado a todos los 'adaristas' y al público en general, superando nuestras más altas expectativas", continúa la misiva que ha provocado un sinfín de emociones en la joven de 30 años.

"¡Nada ni nada puede pararte ya, Adara! Porque siempre has sido un ejemplo de resiliencia, coraje, valor y verdad. Te has puesto el mundo por montera cuando ha sido necesario y te queremos por eso, porque sin aspavientos, ni películas, ni dramas, sin trampa ni cartón, dices y haces lo que piensas sin fingir ser quien no eres. Y piensas como una buena persona, de esas que sobreviven a los malos rollos con una sonrisa en ristre. Esto mereces ganarlo tú", son las palabras de aliento que los fans enviaron a la de Alcobendas.

Al parecer, el paso de Adara Molinero por diferentes programas de televisión le ha permitido consagrar un sólido club de fans que le demuestran su apoyo en cada momento. Prueba de ello es la carta que ha tocado el corazón de la concursante y, además, de su progenitora, quien está más que orgullosa por los logros de su hija.