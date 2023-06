Antonio, en 'First Dates': "Las chicas me gustan con una 95 de pecho, una 90 de culo y que sean femeninas"

Antonio le confesó a Carlos Sobera a su llegada a First Dates este miércoles que ligaba mucho, pero que había acudido al restaurante del amor para hacerlo mucho más: "Soy un ligón".

El taxista reconoció que nunca mezclaba el trabajo con el placer, por lo que nunca había hecho ninguna carrera gratis: "En el taxi no he empotrado a nadie. Dónde tengas la olla, no metas la polla", afirmó

"Las chicas me gustan con una 95 de pecho, una 90 de culo y que sean femeninas, sinceras, cariñosas, atentas y divertidas", le dijo al presentador.

Antonio y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Yaiza, que comentó: "He tenido dos accidentes de moto, uno leve en Barcelona, pero otro más grave en Indonesia donde me fracturé la mandíbula y la frente, me la tuvieron que coser".

"Tuve pareja, pero hace dos años lo dejamos porque él lo decidió y, desde entonces, no he vuelto a tener pareja, pero la verdad es que estoy muy bien sola. Ahora no busco nada en concreto, lo que surja", admitió la barcelonesa.

En la mesa, charlaron sobre sus profesiones, sus incidentes con los coches y motos o cuanto les gustaba salir de fiesta a ambos, hasta que llegaron al tema del sexo...

Antonio y Yaiza, en 'First Dates'. MEDIASET

"Más de quince días sin hacerlo no aguanto", admitió el taxista, mientras que ella, mucho más pudorosa, no quiso entrar en detalles: "Las calladitas son las peores", añadió el comensal.

Al final, Yaiza no quiso tener una segunda cita con Antonio, pese a que él había dicho que le apetecería volver a quedar. Pero el barcelonés quiso mandar un mensaje tras ser rechazado por su cita: "Si hay alguna chica que se quiera subir en el taxi del amor, que me escriba".