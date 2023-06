José Manuel Poga le toma el pelo a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Eres un buen mentiroso"

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Fernando Tejero y José Manuel Poga, que presentaron su nueva película, La Fortaleza, que llega a los cines el 23 de junio.

Durante la entrevista, Pablo Motos comentó que el filme se rodó en el antiguo sanatorio de Las Poyatas en Palomas, Almendralejo, donde había "energías extrañas".

"Yo presenciaba cositas, había una habitación azul que era mejor evitarla", comentó Poga. "Las Poyatas fue un sanatorio de tuberculosis. Si se te olvidaba la mochila tenías que pasar por esa habitación, dabas un respingo al pasar… Transmitía mal rollo", añadió el actor.

José Manuel Poga, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Entonces el presentador le dijo a Tejero: "¿Te importaría contar el sueño recurrente que tienes con los pollitos en la cama?".

El invitado, sorprendido por la pregunta, no supo qué contestar y miró hacia su compañero, que no paraba de reírse: "¿Se lo has contado tú?", le preguntó.

"Es mentira, ¡cabrón!", le dijo el conductor del programa de Antena 3 a Poga, que le comentó: "El del sueño soy yo, lo que pasa es que os estaba dejando para ver qué pasaba...".

Fernando Tejero y José Manuel Poga, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Como eres tan cabrón que cuando te pregunto sobre Fernando Tejero para ayudarme con la entrevista y me cuentas una trola. Eres buen mentiroso", le dijo Motos al actor.

Poga le dijo que "ese sueño lo tengo yo, tengo una animadversión con los pajaritos muertos, los veo y doy un respingo. Tengo una pesadilla muy recurrente que es debajo de mi cama hay un montón de aves muertas".

Y explicó que "la historia es verdadera, pero es mía, no de Fernando. Se la has colocado y estaba tenso. Los pájaros vivos me encantan, pero a los muertos les tengo fobia".