Ayuso despliega sus planes para el Madrid de 2033 y reproches a PSOE y Vox antes del 23-J

Isabel Díaz Ayuso ha llegado al hemiciclo de la Asamblea de Madrid al filo del mediodía acompañada de dos de los pilares de su gobierno, los consejeros Javier Fernández-Lasquetty y Paloma Martín, y de su inseparable secretario general en el PP de Madrid, Alfonso Serrano. En su cara, más que nervios ante la presentación de su programa para la XIII Legislatura, se dibujaba un gesto relajado. La dirigente de los 'populares' destilaba seguridad, una sensación deudora, sin duda, del hecho de haber pasado por el mismo trance hasta tres veces en cuatro años y de hacerlo, en esta última ocasión, con una mayoría absoluta de 70 escaños.

El PP obtuvo el pasado 28 de mayo casi 1,6 millones de votos, 200.000 más que todas las opciones de izquierda juntas, como ha recordado la propia candidata a la investidura, unos resultados que han allanado los trámites de su repetición en la Puerta del Sol. "Soy plenamente consciente de que la responsabilidad que tengo es aún mayor", ha dicho Díaz Ayuso, que a la vez ha confesado que no está dispuesta a "defraudar" las esperanzas que los electores han puesto en ella ni a "desaprovechar el momento prometedor" que a su juicio vive la región.

Con estos mimbres ha asegurado que piensa gestionar contando con todos los ciudadanos, la hayan votado o no. "Que (sepan) su gobierno cuenta con todos", ha lanzado la candidata, adelantando el capítulo de reproches al Ejecutivo central que poco después ha desplegado.

La dirigente ha señalado que del pasado 28-M extrajo tres conclusiones principales: que a los madrileños "les gustan" las políticas del PP, que a la vez "rechazan" las de Pedro Sánchez "y sus socios" y que los españoles "ya no aguantan más". "El deterioro político, moral y social de estos últimos años (...) ha llegado a su fin", ha proclamado Díaz Ayuso, que directamente ha pasado a hablar en clave ya no nacional si no directamente electoral, al estar en la antesala del 23-J.

"El cambio es imparable porque España entera lo tiene claro: España merece un mejor Gobierno, y no quiere que sus enemigos ocupen sus instituciones, ni que la cambien por la puerta de atrás", ha aseverado la candidata, interrumpida en no pocas ocasiones por los aplausos de su bancada, la más numerosa.

Díaz Ayuso ha enumerado las políticas del Gobierno de coalición que, a su juicio, han desembocado en ese "deterioro". De "la fragmentación y el debilitamiento de España a manos de los nacionalistas" a "la presencia de los terroristas y sus cómplices en las instituciones" pasando por "la impunidad de agresores sexuales", el "borrado de delitos del Código Penal" o "que se maquille a los parados llamándoles 'fijos discontinuos".

El alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida (2d) junto a la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (d), asisten al debate de investidura de la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este miércoles en la Asamblea de Madrid. J.J.Guillén/ Efe

"(Esto) lo asumen pocos españoles", ha proclamado la candidata, que no sólo ha cargado con el PSOE y Unidas Podemos: también ha tenido para Más Madrid e, incluso, para Vox. "Su electorado quiere que dejen de votar contra los intereses de la Comunidad de Madrid por tacticismo", ha aseverado Díaz Ayuso que, sin embargo, ha acabado asumiendo algunos posicionamientos de los de Abascal, por ejemplo, con la llamada ley trans de la Comunidad de Madrid.

"Llevaremos a cabo una modificación de la ley", ha señalado para recordar que la región fue "pionera" en una legislación de este tipo y asegurar, por dos veces, que "nadie va a quedar desamparado en sus legítimos derechos". Acto seguido, Díaz ha mencionado algunos puntos que aspira a "garantizar" con esta reforma legal, como "la calidad legislativa, "la constitucionalidad de todos los artículos de la ley" o "la protección de los menores".

Preguntado por los plazos que se da el PP para acometer esta reforma, su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que habrá que estudiar el "calendario legislativo". No parece, en todo caso, que esta sea una urgencia para Díaz Ayuso, sobre todo con las generales a la vuelta de la esquina y con la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo consiga formar gobierno, pues ya ha avanzado que en ese caso derogaría la ley trans estatal, de rango superior a la autonómica y aplicable en todo caso.

Más social que político

No ha sido la única reforma legislativa que ha anunciado este miércoles la futura presidenta de la Comunidad, que previsiblemente tomará posesión del cargo este viernes. Díaz Ayuso prevé acometer cambios en las leyes para seguir ahondando en las bajadas de impuestos que tanto defiende el PP. La candidata ha reiterado que bajará medio punto más el IRPF para todos los tramos, que situará la bonificación en el impuesto de Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos o que deflactará las tarifas de la Renta cuando la inflación anual supere el 2%.

Pero la medida más celebrada, quizás también por inesperada, ha sido la prórroga de los precios reducidos en el transporte público hasta el final de 2023. Se esperaba que expiraran el próximo 30 de junio, pero la Comunidad soportará el 60% del descuento que se aplica a los usuarios, se prorrogue o no la concesión de fondos del Gobierno central, que entre septiembre de 2022 y este mes han aportado un 30% de las reducciones.

Durante su intervención de algo más de una hora, Díaz Ayuso ha desgranado alrededor de una veintena de medidas en muy diferentes ámbitos, como sanidad, políticas sociales, educación o empleo, y ha dejado claro que la digitalización, que tendrá una consejería específica, va a ser la trama que conecte a todas ellas y que mejore la prestación de servicios en la comunidad los próximos años. "Los retos son inmensos (...) va a ser fundamental", ha señalado la dirigente madrileña.

Como es habitual, a la primera sesión de la investidura han asistido cargos públicos de otras administraciones madrileñas, como el alcalde José Luis Martín-Almeida o el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Tampoco han querido perderse la ocasión compañeros de filas del PP como Cayetana Álvarez de Toledo o expolíticos como Esperanza Aguirre y José Luis Álvarez del Manzano. Está previsto que la dirección nacional del PP, con Feijóo a la cabeza, asista a la toma de posesión para arropar a Díaz Ayuso, que este jueves escuchará las reacciones de los portavoces de la oposición a su discurso.