El Corte Inglés comienza este miércoles sus rebajas 'online', un día antes que en sus tiendas físicas

El Corte Ingles lanza este jueves sus rebajas de verano en tienda física con descuentos y promociones que estarán disponibles hasta el próximo 31 de agosto, mientras que en la web y en la aplicación comenzarán este miércoles a partir de las 22.00 horas.

Según la compañía, desde el comienzo de las rebajas se pueden encontrar descuentos de hasta un 50% en más de 1.000 firmas en categorías de moda, zapatería, hogar, deportes, tecnología, ocio y accesorios.

En concreto, en moda mujer, habrá descuentos del 50% en una selección de vestidos de marcas como Woman, Woman Fiesta, Woman Limited, Lloyd´s, SC, Couchel, y Tintoretto. En moda hombre, El Corte Inglés ofrecerá rebajas en una selección de trajes, pantalones y polos de manga corta de la marca Emidio Tucci, con descuento de hasta el 40%.

En moda infantil, se venderán a menor precio pantalones y camisetas y en la zapatería, con hasta el 30% y 40% de descuento en marcas como MK, Geox, Pablosky, Mustang, Gioseppo y Conguitos.

En la zapatería, habrá hasta un 30% de descuento en marcas de hombre como Emidio Tucci, Dustin, así como en una selección de artículos también en Callaghan, Geox y Calce. En la zapatería de mujer también habrá una selección hasta el 30% en Geox, MK, Victoria, Guess, y algunos productos hasta el 40% en MK y Mustang.

Asimismo, El Corte Inglés ofrece descuentos que llegan hasta el 50% en una selección de textil deportivo de las marcas Adidas, Nike, Under Armour, Quiksilver, Puma, Billabong, Champion, John Smith, Roxy, DC Shoes y Element y en marcas de calzado deportivo como Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance, Boomerang y Mountain Pro, entre otras.

También se podrá encontrar un 40% de descuento en una selección de colchones o hasta un 30% de ahorro en una selección de sofás, sillones, muebles de salón y dormitorios.

En lencería y moda baño, también los descuentos comienzan esta semana con hasta un 50% en lencería íntima de mujer y hasta un 30% de ahorro en baño, en marcas como Lise Charmel Gottex y Enfasis Baño, así como la ropa interior, pijamas y batas de hombre, con un 30% de descuento en algunas marcas.

En joyería, Agatha París y Pandora tendrán hasta un 50% de descuento en una selección de artículos. En el área de accesorios, habrá ofertas en una selección de bolsos, carteras y accesorios desde el 30% de descuento, en marcas como Abbacino, Desigual, Kipling y Guess.

En el departamento de belleza, habrá rebajas de hasta un 35% de descuento en fragancias de enseñas como YSL, Carolina Herrera, Calvin Klein y Givenchy, o hasta un 25% de descuento en maquillaje de firmas como, MAC, Bobbi Brown, Armani, Nars, Guerlain.

En cuanto a las maletas, podrán encontrarse con descuentos de hasta el 40% en marcas como Emidio Tucci y Latouche, o hasta un 30% en Roncato, Samsonite y American Tourister.