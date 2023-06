Joaquín Prat, al hijo de 'Mari Carmen y sus muñecos': "Ya está mi jefe esperando a tu jefa en el cielo"

El pasado 15 de junio, Mari Carmen, la famosa ventrílocua, falleció en su casa de Tenerife. Ahora, el cuerpo sin vida de la humorista se encuentra en el tanatorio de Majadahonda, en Madrid. Sus hijos han pedido que todos aquellos que apreciasen a Mari Carmen acudan a despedirse de ella para cumplir una de las últimas voluntades de la humorista.

Así, este miércoles, Ya es mediodía ha contactado en directo con Miguel Almanzor, hijo de Mari Carmen. Joaquín Prat, quien ha destacado que conoce de toda la vida a Miguel pues eran vecinos, ha expresado el cariño que se tenían sus padres.

"Todo el mundo se ha volcado en dar el último adiós a mi mamá. Era mi mamá, por encima de todo", ha recalcado Miguel Almanzor ante las cámaras del matinal de Telecinco.

Además, Almanzor ha apuntado que su madre era "muy querida, como el padre de Joaquín, que era su amigo". Al escucharle, el presentador no ha podido evitar emocionarse y ha apuntado: "Era una mujer graciosa, generosa, hospitalaria... Me trae muchísimos recuerdos. Hacía muchísimos años que no nos veíamos. Me trae grandísimos recuerdos. Descanse en paz, seguro que en el cielo la reciben con los brazos abiertos a ella y a su arte".

"Ya está mi jefe esperando a tu jefa en el cielo. Seguro que ya están ahí juntos. El vacío que dejan, la cicatriz sigue ahí, permanente, y duele aunque hayan pasado muchos años", ha sentenciado Joaquín Prat.