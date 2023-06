Aylén Milla, ex de Marco Ferri, anuncia la fecha de la operación de su cáncer de mama triple negativo

Buenas noticias para Aylén Milla, la diseñadora de moda, ya tiene fecha para su operación. La joven ha completado su ciclo de quimioterapia para intentar curar su cáncer de mama triple negativo, por lo que el siguiente paso es pasar por quirófano.

La que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha dado visibilidad a su "agresiva" enfermedad desde que le fuera comunicada, intentando que otras personas se instan acompañadas. Por ello, a través de sus redes sociales, ha dado la noticia a todos sus seguidores.

La ex de Marco Ferri acudirá al hospital para extirpar la mayor parte del tejido afectado. Así se lo han explicado sus médicos tras verificar si el último ciclo de quimioterapia había sido, o no, efectivo. De este modo, han optado por una intervención para "no dilatar" más en el tiempo.

'Story' de Aylen. INSTAGRAM

Así pues, la próxima semana la modelo se enfrentará a la operación tras 16 quimioterapias. Por el momento, no ha querido especificar el día exacto, aunque la argentina se ha tomado con humor la noticia, como así ha afrontado toda la enfermedad.

"Yo saliendo de la cirugía la semana que viene", compartía la diseñadora con una fotografía de un chihuahua con gafas de sol, collar de perlas, peluca y un bikini.