Pepe del Real da detalles del convenio de custodia de Piqué y Shakira: "Los niños no pueden estar con Clara Chía de momento"

La relación de Gerard Piqué y Shakira parece estar más tirante que nunca. El pasado martes, El programa de Ana Rosa mostraba, en primicia, la llegada del exfutbolista a Miami para entregar a los dos hijos a la cantante.

Este miércoles, el matinal de Telecinco ha recalcado que los dos menores no podrán asistir, por tanto, el próximo fin de semana a la boda de su tío Marc, con quien los niños tienen una excelente relación. Así, tanto Ana Rosa Quintana como Alessandro Lecquio han comentado que una boda "no es un lugar al que tengan que ir los niños".

Por su parte, Pepe del Real ha apuntado cuál es la razón de peso por la que los niños no asistirán a uno de los días más importantes en la familia de su padre: "Tiene que ver con una cláusula del convenio regulador por la que Piqué tiene unos días en los que hay que devolver a los niños a su madre".

"Él estuvo hasta el último momento intentando llegar a un acuerdo con Shakira para que se los dejase, pero el problema es que ella le decía que el convenio reza que su actual pareja, hasta que no esté consensuado por los dos, no puede compartir espacio con los menores porque tienen que tener un tiempo para adaptarse a la convivencia y demás", ha explicado el periodista.

"De hecho, Clara Chía, en esta ocasión, cuando ha llegado Piqué con sus hijos, se ha mudado a casa de sus padres. En lugar de compartir la vivienda, ha estado en casa de sus padres. Piqué estaba diciendo: 'No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja'. Era un poco como 'me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo'", ha apuntado Pepe del Real.

Además, el colaborador del Club Social del matinal ha explicado que tanto a los padres como al hermano de Gerard Piqué "les hacía ilusión que los niños estuviesen este día", al menos así lo han expresado, y también "les hacía ilusión que estuviese Clara porque ella se ha convertido en la íntima amiga de la futura mujer de Marc".

Asimismo, Sandra Aladro ha recordado que, al comienzo de la relación entre Piqué y Chía, se les pudo ver juntos disfrutando de un concierto de Dani Martín donde, además, estuvieron acompañados de la familia del exfutbolista: "Hace un año que la novia de Piqué forma parte de la familia. En esa boda será la pareja formal y oficial, otra cosa es el proceso con los niños".