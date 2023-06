'El programa de Ana Rosa' aplaude la decisión de María Guardiola: "Ha nacido una estrella, lo tiene todo para arrasar"

La decisión de María Guardiola, candidata del Partido Popular en Extremadura de rechazar el pacto con Vox para gobernar en la comunidad autónoma ha supuesto una gran oleada de reacciones.

Este miércoles, la política ha hablado en directo con El programa de Ana Rosa, donde ha destacado cómo se rompieron las negociaciones con la formación de Santiago Abascal: "He tenido solamente dos reuniones con Vox en Extremadura porque es lo que han querido. Les costó sentarse en la primera porque desde Madrid no les autorizaban si yo no decía que iban a entrar en el Gobierno, pero yo no iba a faltar a mi palabra".

"Extremadura no se gobierna desde Madrid, pero lamentablemente Vox no puede decir lo mismo y han roto la posibilidad de cambio porque el señor Abascal estará pensando en intereses a nivel nacional", ha agregado María Guardiola, que también ha señalado que Alberto Núñez Feijóo ha respetado en todo momento las decisiones que ha tomado la extremeña.

Antes de terminar la entrevista, desde el plató del matinal de Telecinco, Ana Rosa ha señalado: "Personalmente, yo espero que sea la presidenta de Extremadura". Tras cortar la conexión con la política, la presentadora ha agregado: "Ha nacido una estrella".

Una opinión compartida por Jorge Bustos, quien ha apoyado el discurso de Guardiola, del que considera que "está muy bien armado" y afirma que podría arrasar en caso de tener que convocar nuevas elecciones en Extremadura: "Es uno de los iconos emergentes en esa ola de cambio y lo tiene todo para arrasar". Finalmente, Ana Rosa Quintana ha sentenciado: "Está ideológicamente más cerca de Guillermo Fernández Vara que de Vox".