Un concursante de 'El precio justo' celebra tan fuerte su premio que se disloca el hombro en directo

La semana pasada, un concursante de The Price is Right, El precio justo en España, se dislocó el hombro mientras celebraba haber ganado el juego Bonkers del programa, que se emite en la CBS.

El hombre, llamado Henry, tenía 30 segundos para adivinar si cada dígito del precio de un viaje a Hawái era mayor o menor de lo que figuraba en un listado. Así lo hizo, por lo que comenzó a saltar y a agitar los brazos con fuerza para celebrarlo.

Ahí quedó la cosa, pero el poco el concursante volvió a salir para el siguiente juego, esta vez junto a su esposa, Alice. En el vídeo puede verse que no mueve para nada el brazo derecho y que está ligeramente encorvado en esa dirección.

El presentador, Drew Carey, explicaba lo que había ocurrido. "Déjenme explicarles lo que pasó", decía. "Esta es Alice, la esposa de Henry, que mientras estaba celebrando y gritando ¡yuhu! y se dislocó el hombro".

"Él no puede hacer girar la rueda, pero Alice lo hará por él", anunciaba el presentador, pues el hombre no podía apenas moverse. Así, la mujer se encargó de hacer girar la ruleta del programa, sacando un 95, uno de los premios más altos del concurso.

"Ganó un viaje a Hawái y la sala de emergencias. Actualización: ¡Henry se siente mejor y está completamente curado ahora!", decía la cuenta de Instagram del programa poco después.