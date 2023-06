Sánchez bromea con una imitadora de Yolanda Díaz: "Yo contigo al fin del mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha bromeado este martes durante una entrevista en televisión con una imitadora de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a la que ha dicho que iría con ella "al fin del mundo".

"Yolanda, lo sabes, yo contigo al fin del mundo. ¡Con lo que hemos sufrido durante estos últimos años!", ha respondido Sánchez cuando la imitadora de la líder de Sumar le ha preguntado si estaría dispuesto a ser su vicepresidente tras las elecciones generales del 23 de julio.

En la entrevista en el programa El Intermedio, de la Sexta, Sánchez ha bromeado también con su presentador, El Gran Wyoming, al decirle que le estaba "tirando los tejos" y prometerle que si gana las elecciones le llevará a dar un paseo en Falcon.

En una sección con preguntas planteadas por algunos ciudadanos, el presidente ha confesado que desconoce lo que cuesta un kilo de tomates pera, aunque ha afirmado que sí sabe lo que cuesta una barra de pan o un litro de gasolina: "Está caro", ha lamentado.

Y ha tirado de sentido del humor cuando le han preguntado si como ropa interior usa boxer o slips: "Anda que si te digo que no llevo nada de eso", le ha respondido entre risas al Gran Wyoming.

Sánchez, que ha dicho que el mote preferido de todos los que le han recordado es "bizcochito", ha acusado al PP de tratar de "deshumanizarlo" al usar el término "sanchismo" y de "caricaturizarlo" presentándolo como una persona "sin escrúpulos", "egoísta" y que solo piensa en "aferrarse al poder a cualquier precio".

De 'Perro Sánchez' a 'Bizcochito': Pedro Sánchez le confiesa a Wyoming su mote favorito https://t.co/vhZ4BLKvbm — El Intermedio (@El_Intermedio) June 20, 2023 undefined

La entrevista en clave más seria

En la entrevista ha aprovechado para pedir nuevamente un debate cara a cara con Feijóo para así "contrastar información y propuestas" y "dejar atrás años de difamación e insultos".

Sánchez, que ha hecho hincapié en el peligro de un Gobierno del PP y Vox que busca hacer una "contrarreforma", ha reprochado a Feijóo que diga que la violencia machista es una obviedad y por tanto no se tiene que visibilizar o que justifique actitudes machistas del candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat valenciana porque tuvo "un divorcio duro".

Se ha ratificado en sus declaraciones en las que abogó por un feminismo integrador, de mayorías, frente a la incomodidad que han provocado algunos mensajes por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ha considerado que con esa apuesta integradora no se da argumentos a líderes políticos como el de Vox, Santiago Abascal.

Respecto a los acuerdos parlamentarios con Bildu, ha garantizado que seguiría llegando a pactos con cualquier fuerza política que apoye medidas en favor del bienestar de los ciudadanos.

"Lo importante -ha dicho- no es con quién se hace, sino para qué se hace".

No ha querido desvelar si seguiría al frente del PSOE si no ganara las elecciones porque ha dicho que él sale a ganar el 23 de julio y ha recalcado que España "no se merece un Gobierno de Feijóo con Abascal".