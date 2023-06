Elena Furiase advierte a Christian Gálvez en '25 palabras': "Tengo bigote, no te acerques mucho"

Elena Furiase sigue dando grandes momentos a los espectadores de 25 palabras. Si el pasado lunes reconoció que era muy buena jugando, este martes bromeó en varias ocasiones con Christian Gálvez.

En la prueba Uno contra uno se enfrentó con Rubén Ochandiano, y ambos tenían que intentar que sus equipos adivinasen la expresión 'A bombo y platillo'.

En un momento de la prueba, en presentador se acercó a la actriz, ella le miró de reojo y exclamó: "¡Tengo bigote, no te acerques mucho! Que no me he depilado...". Entre risas, Gálvez le contestó: "Qué va, es mentira". Ochandiano se aproximó a la hija de Lolita y le dijo: "Yo también lo quiero ver", poniéndola un poco más nerviosa.

En el turno del actor, Furiase le hizo algunos gestos a sus compañeros, algo prohibido en el concurso, por lo que el conductor del programa de Telecinco le puso las manos detrás de la espalda.

"Hay Christian, esto me pone un poco...", admitió la actriz entre risas, pero inmediatamente añadió: "Es broma, es broma… a mi marido, si me está viendo, es por hacer show".

Christian Gálvez y Elena Furiase, en '25 palabras'. MEDIASET

Ochandiano también le pidió a Gálvez que le hiciera lo mismo: "Es verdad, pone...", confesó riéndose. Al final, ninguno de los dos equipos fue capaz de adivinar la expresión.