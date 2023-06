Miguel, en 'First Dates': "Me llaman 'El Maluma de Cádiz' porque me gusta gustar"

Lucía acudió este martes a First Dates en busca del amor y de un hombre que no fuera celoso y que aceptase tenía una niña: "Una persona estable que sea cero tóxica", le dijo la gaditana a Laura Boado.

Su cita fue Miguel, que en su presentación comentó: "Mi familia me llama 'El Maluma de Cádiz' porque me gusta gustar". También señaló que prefería a las mujeres morenas y que no fueran más altas que él.

Nada más cruzar las puertas del restaurante de Cuatro, Lucía se quedó prendada de él, mientras que el gaditano señaló: "No veo nada de lejos, soy miope, pero sí que me he dado cuenta de que tiene unos ojos muy bonitos. Es una mujer que vale la pena".

Lucía, en 'First Dates'. MEDIASET

Boado les acompañó a la mesa para que, mientras cenaban, se conocieran un poco más. Miguel le preguntó a Lucía si tenía hijos y al saber que sí, el gaditano admitió que le encantaban los niños. "Me he llevado una alegría porque mi hija es lo primero", comentó ella.

Ambos coincidieron que, por circunstancias de la vida, habían comenzado en el mundo laboral muy jóvenes: "Llevo trabajando desde los 14 años porque mi familia no tenía mucho dinero".

Miguel y Lucía, en 'First Dates'. MEDIASET

Miguel le contó que trabajaba en el mundo de la hostelería: "Nunca me he ido de vacaciones ni he viajado en avión", confesó. El postre se lo tomaron en el reservado, donde Miguel le dijo a la comensal: "No te puedo mirar, me intimidas".

Al final, el gaditano sí que quiso tener una segunda cita con Lucía: "Quiero seguir conociéndola". Ella, por su parte, coincidió con su pareja de la noche y también quiso volver a quedar: "Me ha caído muy bien".