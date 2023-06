Pablo Motos anuncia la renovación de la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' para la próxima temporada

Tras la entrevista al invitado del día, Patrick Criado (que presentó Las noches de Tefía, la nueva serie original de Atresplayer Premium que se estrena en cines el 22 de junio y en la plataforma de streaming el 25 de junio), Pablo Motos dio paso a la última tertulia política de la temporada en El Hormiguero.

María Dabán, Rubén Amón, Miguel Lago y Juan del Val comentaron con el presentador las últimas noticias en la política nacional, como la visita de Pedro Sánchez a Onda Cero con Carlos Alsina.

Última tertulia de actualidad de la temporada con @Ruben_Amon, @MarDab1, Juan Del Val y @SOYMIGUELLAGO #CriadoEH pic.twitter.com/b9ZzP9E8ra — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 20, 2023 undefined

"Se fue sin sufrir porque no se dio por aludido. No padece porque no sufre, traslada aplomo, pero también una increíble capacidad de encajar golpes", comentó Amón, que estaba presente en la radio.

Del Val añadió: "Quiso distanciarse de la imagen de soberbio y se pasó de frenada, lo que le llevó a ser indolente. Es alguien sin ideología, cambiar de posición es normal e incluso es de sabios"

"Pero cambiar a lo contrario es de no tener ideología, lo que dijo sobre Irene Montero es prueba de ello", señaló el escritor. Mientras que el periodista reconoció que "yo voté a Pedro Sánchez en el pasado para parar la llegada de la ultra izquierda, después yo encontré acomodo en Ciudadanos y nunca he votado al PP".

Al final del programa, Motos le comentó a Lago que estaba muy contento de que les hubiera acompañado durante el año y le preguntó que si quería continuar.

Pablo Motos y Miguel Lago, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El cómico gallego le dijo que sí y se puso a bailar para celebrarlo. A continuación, el conductor del espacio de Antena 3 se dirigió a Amón, diciéndole: "Estás renovadísimo".

Tanto Dabán como Del Val forman parte del equipo del programa, así que también continuarán un año más: "Como cada día nos va mejor y esta tertulia gusta mucho, seguiremos", conluyó el presentador.