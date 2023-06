Qué fue de Miriam Sánchez, la expareja de Pipi Estrada que decidió alejarse de los medios de comunicación

Miriam Sánchez Cámara, también conocida como Lucía Lapiedra, nació el 31 de enero de 1981 en Madrid. Tras estudiar en diversos colegios de la capital, decidió cursar el grado en Ingeniería Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca, aunque dejó la carrera al conocer al director de cine Ramiro Lapiedra, con quien comenzó una relación sentimental y la introdujo en el cine pornográfico español.

Así, Ramiro comenzó a ser el representante de Miriam Sánchez, que decidió como nombre artístico Lucía Lapiedra, tomando el apellido de su manager. De esta manera, en 2005 comenzó a aparecer en Crónicas marcianas (Telecinco), donde se paseaba desnuda por las calles de Barcelona para ver la reacción de los ciudadanos.

Pese a declararse actriz porno, no existían películas suyas a la venta y, también en 2005, hizo un cameo en Torrente 3, donde consiguió más fama. Además, según ella misma ha explicado en algunas ocasiones, compaginaba su trabajo en la industria pornográfica española con sus frecuentes apariciones en discotecas.

A mediados de 2005, Miriam Sánchez comenzó a tener sus películas pornográficas a la venta, la mayoría de ellas dirigidas por los hermanos Lapiedra, excepto dos escenas rodadas para la productora del también actor porno Nacho Vidal. En verano de 2006, al terminar su relación con Ramiro Lapiedra, comenzó a trabajar como colaboradora del programa TNT (Telecinco) y comenzó una nueva relación sentimental con el periodista Pipi Estrada. Al mismo tiempo, dio por acabada su carrera como actriz porno.

Fue entonces cuando Miriam alcanzó la fama completamente y, a partir de este momento, decidió olvidar su nombre artístico para que todos se refirieran a ella por su nombre real. Así, comenzó a participar en diferentes programas de Telecinco en los que acusó a Ramiro Lapiedra de haberla maltratado física y psicológicamente, unos hechos que él siempre negó.

También en el año 2006 participó en la película Isi & Disi, alto voltaje, donde se interpretó a sí misma. Además, trabajó en el consultorio sexual de la revista FHM. Tras superar su adicción a la cocaína, Sánchez aseguró que su intención era dedicarse al cine convencional. El 11 de julio de 2007 nació su primera hija, Miriam, junto a Pipi.

En 2008 decidió participar en Supervivientes para darse a conocer realmente y que la audiencia se olvidase de su pasado como actriz pornográfica. El 31 de enero de 2008, mientras Miriam estaba en los Cayos Cochinos, Pipi Estrada le pidió matrimonio en directo durante la retransmisión de un partido entre España y Honduras. El 27 de marzo de 2008, Miriam Sánchez se proclamó ganadora del reality.

Al volver a España, Miriam comenzó a trabajar en la webserie Becarios (Telecinco) y, a finales de 2008, fue asesora del amor en Mujeres y Hombres y viceversa (Telecinco), junto a su pareja. En 2009 empezó a colaborar en El programa de Ana Rosa y De buena ley. En junio del mismo año, Sánchez rompió con Estrada, aunque a principios de 2010 confirmaron en el programa de citas que habían retomado su relación y volvían a estar juntos.

En enero de 2011 colaboró en Enemigos Íntimos, emitido en Telecinco, y en el debate de las nuevas ediciones de Supervivientes. El 11 de enero de 2013 se sometió a una entrevista en Sálvame Deluxe para hablar de su ruptura definitiva con Pipi Estrada. Después Sánchez comenzó una relación con el bailarín Cristo Vivanco.

Al romper su relación con Cristo Vivanco, Miriam Sánchez comenzó una historia amorosa con Fernando, un camarero que, tal como ella misma ha reconocido en varias ocasiones, le ayudó a salir completamente de las drogas. Una relación que comenzó cuando la mujer realizaba un curso de tanatopraxia y él trabajaba en un bar cercano a su centro de estudios. Sin embargo, el amor se acabó entre ellos.

En 2017, por un problema de salud, decidió vender sus implantes mamarios a través de Twitter. De esta manera, se desvinculaba definitivamente de su pasado con el cine erótico. A partir de entonces, decidió volcarse de lleno en su trabajo como actriz, actuando en obras de teatro como Love is in the air o películas como Cosmética Terror, donde interpretaba el papel principal del hada madrina. En 2022, Miriam Sánchez regresó a la televisión como invitada de Sálvame Deluxe.

En septiembre de 2022, Miriam Sánchez preocupó enormemente a la audiencia al confesar que no sentía el apoyo de su familia ni de la sociedad en su salida de las adicciones y, además, aseguró que se bebía "hasta el agua de los charcos y del Nilo". Tras sus malas experiencias, la mujer declaró tener fobia a los medios de comunicación, por lo que se ha negado a regresar a la pequeña pantalla.