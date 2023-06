Nuria López de la Hoz, directora de Apsuria: "De la discapacidad nunca se escucha hablar en los mítines de los políticos"

Hace más de cinco décadas, la solidaridad unió a Fernando Lopez Abad y Nuria De la Hoz Rodriguez. Fue en el Hospital de La Paz, donde ambos trabajaban con niños con parálisis cerebral. Cuando vieron las grandes necesidades que tenían estos niños, decidieron crear Apsuria, una asociación que, 50 años después, no solo sigue en pie, sino que dispone de un colegio, un centro de día y una residencia en los que ayudan cada vez a más personas y a lo largo de toda su vida.

En la actualidad, sus hijos han cogido el testigo, sobre todo Nuria López de la Hoz, que dirige la que asegura que ha sido siempre como su casa, pues ha crecido junto a muchas de las personas de las que se ocupan.

En estas cinco décadas que han pasado desde que nació Apsuria, ¿cómo ha cambiado el mundo de la discapacidad, en cómo se atiende a estas personas, se las trata…?Mucho, para empezar, se ha avanzado mucho en medicina, y eso ha ayudado a muchas personas, ha aumentado la esperanza y la calidad de vida de las personas con discapacidad . Y a nivel de concienciación, afortunadamente, también mucho, pues hace 50 años muchas familias de personas con discapacidad ni siquiera las sacaban de casa. En Apsuria tenemos personas viviendo a las que sus familias han tenido en casa 30 años para que no les viera nadie. Afortunadamente, eso ya no es así.

En todo este cambio, el mundo asociativo ha tenido mucho que ver. ¿Qué peso diría que tiene en estos avances?Siempre somos los del mundo asociativo los que empujamos, porque la discapacidad en sí es un sector que no hace mucho ruido y del que nunca se escucha hablar en los mítines de los políticos porque no dan votos. Es de las cosas que nadie promete que va a mejorar, aunque luego sí lo hagan. Por eso tenemos que empujar desde el mundo asociativo para ser visibles y que la sociedad normalice la discapacidad, que asuma que, igual que hay una persona rubia o con la piel más oscura, hay personas con determinadas discapacidades y que están dentro de nuestras familias. Por suerte, y porque hemos estado empujando, al final se toma conciencia, se nos tiene más en cuenta y cada vez se destina más dinero, hay que reconocerlo. Pero cuesta…

¿Cómo se decidió a coger las riendas de Apsuria?Es que Apsuria es una forma de vida en mi casa, yo no he vivido ni visto otra. Mi padre falleció hace un año, me dejó la mochila de la responsabilidad y yo estoy intentando estar a la altura. Mis padres vendieron 17 veces su casa, ¡17!, para volver a sacar a Apsuria adelante y poder ayudar a cuantas más personas, mejor. Mis padres aparte de en su trabajo, no tenían relación con la discapacidad. Solo tenemos relación ahora desde mi hermana pequeña, que decidió adoptar una niña con síndrome de Down y autismo, pero todos estamos vinculados a la fundación de alguna manera. Hay personas en Apsuria que son como si fueran mis hermanos porque hemos crecido con ellos. Mis hermanos y yo veníamos del colegio y comíamos en Apsuria.