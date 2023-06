El padre que abofeteó a su hijo por, supuestamente, verter un helado en el coche: "La marca es de una caída en las vacaciones"

La presunta bofetada que un padre dio a su hijo de cinco años como método de corrección por, supuestamente, haberle manchado la tapicería del coche al verter un helado sobre ella ha generado una gran polémica en nuestro país. Este martes, Ya es mediodía ha podido hablar en directo con el abogado del padre y con el progenitor del menor.

Tal como ha destacado el matinal de Telecinco, David, padre del menor, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a 50 días de trabajos a la comunidad y, además, no podrá acercarse a su hijo hasta dentro de seis meses. Sin embargo, su abogado ha recalcado que no se trata de una sentencia firme, pues la defensa del padre ha presentado un recurso de apelación.

Fue la madre quien descubrió una marca en la cara del niño y preguntó al menor por lo ocurrido, quien le refirió los hechos. Entonces, la madre decidió comenzar el protocolo contra el maltrato en el ámbito familiar. Tras intentar, sin éxito, conocer el procedimiento legal por parte del abogado, el matinal ha pasado a hablar directamente con David.

"Yo no le doy un bofetón y al niño no se le cayó el helado. Los niños, tanto él como mi hija, iban discutiendo en el coche y yo, que voy conduciendo, le recrimino su actuación. Entonces, él, en una rabieta de niño, me lanza su helado a mí. No es lo mismo que él me lance el helado como gesto de desafío por yo decirle que se estén quietos y no discutan, que el hecho de que a un niño se le caiga el helado, que lo puedo limpiar", ha explicado David.

"Cuando yo paré en el semáforo, al ver que ellos siguen peleándose, me giro y, con el único fin de que se separen y se estén quietos, lo único que le doy es un pequeño golpe con la mano. La marca que, supuestamente, el niño tiene, es debido a una caída durante las vacaciones", ha destacado el padre del menor que, además, ha recalcado que no le permitieron enseñar fotografías y vídeos en las que "se ve que antes del hecho del coche el niño ya tenía esa marca".

El padre del menor ha recalcado que la separación de la madre del niño no fue algo sencillo: "Ella busca cualquier cosa para intentar generar un conflicto entre padre e hijo". Finalmente, David ha agregado que la Justicia no ha preguntado al niño si quiere estar alejado de su padre: "Es más, ayer le tocaba el régimen de visitas a su madre y yo fui quien le llevé al entrenamiento de fútbol. Mi niño pasa conmigo prácticamente todos los días de la semana. El colegio al que va su hermana es el mismo que el de él, ¿Cómo hacemos para que yo pueda recoger a mi hija?".