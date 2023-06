El Gobierno, contra Feijóo: "No hay ni pactos ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia machista"

Tras las amonestaciones y apercibimientos de la Junta Electoral al Gobierno, el nombre de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, no se ha escuchado ni una sola vez este martes en la sala de prensa de Moncloa. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que el Ejecutivo le lanzase un mensaje claro: "No hay ni pactos, ni acuerdos, ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia de género". Ha sido la respuesta de Moncloa a las palabras del presidente del PP ayer en la Cadena SER sobre el candidato de Vox a la Comunidad Valenciana que fue condenado por maltrato y al que los 'populares' apartaron del pacto que firmaron para gobernar en coalición dicha autonomía.

En la entrevista radiofónica antes mentada, Feijóo señaló este lunes que Carlos Flores "tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer". La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha censurado indirectamente estas declaraciones a la vez que ha alertado que con "posiciones que niegan o justifican" la violencia de género "estamos retrocediendo 20 años". "Ha habido más de 1.200 mujeres que han sido asesinadas desde 2003", fecha en la que se comenzaron a contabilizar los asesinatos de mujeres, ha recordado Rodríguez.

La también ministra de Política Territorial ha alertado también de que, a su juicio, los pactos entre los ‘populares’ y Vox en municipios y autonomías ponen “muchas cosas en juego” en cuanto a la lucha contra la violencia machista se refiere. Y ha vuelto a referirse a Feijóo sin mencionarle. El líder del PP dijo que al ser la violencia machista “una obviedad, no debe llamarnos la atención de que no esté en los textos”. “Igual lo que nos quiere decir es que no hay que ponerle recursos”, ha lanzado Rodríguez, censurando que en acuerdos municipales se han eliminado concejalías de la mujer. “Si dejan de existir, esos recursos pueden dejar de existir también”, ha remachado.

Presente en la sala, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido entrar en materia señalando que estará "vigilante" por lo que puedan suponer esos acuerdos. Más concretamente, en la Comunidad Valenciana. Según ha explicado, su departamento trabajó con la Consejería de Interior -que ahora estará liderada por Vox- para incrementar las unidades adscritas de Policía y crear oficinas especializadas en violencia de género en las sedes judiciales de Valencia, Alicante y Castellón. "Veremos lo que acontece y estaremos vigilantes", ha lanzado Marlaska.

"Lo que dijo Sánchez fue una obviedad"

Otro de los temas tratados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes han sido las palabras del presidente Pedro Sánchez sobre el feminismo "integrador" que tiene que liderar el PSOE frente a algunos discursos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que han podido "incomodar" a "hombres de entre 40 y 50 años". La portavoz Rodríguez no ha querido "comentar" las declaraciones pero sí ha hecho mención a algunas de las políticas feministas desplegadas por el Gobierno. Entre otras, el permiso paterno por nacimiento, que se ha igualado al de las madres. Fuentes monclovitas han señalado después que lo que dijo el presidente fue "una obviedad" y han insistido en que se ha de trabajar por un "feminismo integrador".