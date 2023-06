Tras el aviso, el pasado domingo, de la desaparición de un submarino con cinco personas a bordo que se disponían a visitar el Titanic, mantiene en vilo a todo el mundo al seguir sin noticias del sumergible.

Tal como ha explicado este martes Espejo Público, la Guardia Costera de Estados Unidos, con ayuda de Canadá, comenzó el pasado lunes la operación de búsqueda para intentar localizar el submarino turístico desaparecido en el océano Atlántico. Así, las labores de rescate se centran en un área situada a 900 millas del Cabo Cod de Massachusetts.

Además, el matinal de Antena 3 ha contactado, en directo, con Eugenio Fraile, investigador científico del Instituto Oceanográfico de Canarias, quien ha señalado que "encontrar cualquier cosa en el océano es una labor realmente difícil y, en este caso, se han dado dos hechos realmente graves".

"Hay cinco personas a bordo y lo primero que hay que hacer es intentar poner todos los medios existentes para rescatar a esas personas", ha comentado el experto que, además, ha agregado que "hacer esa búsqueda a 4.000 metros de profundidad es una tarea realmente complicada". De la misma manera, Fraile ha señalado que "en ese momento, el estado del mar era complicado, pero también hay que saber que estos sistemas son seguros": "Normalmente lo son porque tienen que tener una serie de requisitos muy grandes".

"No es el caso del OceanGate, que es una empresa con un submarino relativamente nuevo, que tiene fabricación propia. No ha seguido los estándares de fabricación habituales, no está certificado, como otros que sí", ha recalcado el experto que, además, ha señalado: "El barco nodriza, el que lo lleva hasta el Titanic y lo hace descender en vertical hasta el punto concreto tiene que tener un cable suficiente para llegar hasta 4.000 metros de profundidad. Ese barco nodriza no lo tiene, por lo que si existe cualquier problema como este se tienen que activar todos los protocolos de emergencia".

Según la compañía, el submarino contaría con provisiones suficientes para que los cinco ocupantes sobrevivieran en su interior durante cuatro días. Sin embargo, según otras fuentes, solo tendrían oxígeno para sobrevivir durante 70 horas.