Lorena Vázquez detalla en qué punto está la relación de Malú y Albert Rivera: "La última vez que les vieron juntos fue en septiembre"

Cuando los rumores acerca de una posible relación sentimental entre la cantante Malú y el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, empezaron a saltar a los medios de comunicación, muchos eran los que no creían posible el amor entre los dos protagonistas.

Este martes, la periodista Lorena Vázquez ha comentado en Espejo Público que se trata de una relación que "nunca fue confirmada por los protagonistas": "Sabemos que existió o existe esa relación porque alguna vez no les quedó más remedio que aparecer juntos y tuvieron un hijo en común".

"Es cierto que hace mucho tiempo que no aparecen juntos en un acto público. De hecho, si tú hablas con el entorno laboral de Malú comentan que, para ellos, la vida de Malú es ajena a la de Albert Rivera y la última vez que los vieron juntos fue en un concierto en Barcelona el 30 de septiembre", ha agregado Vázquez.

"Yo me he puesto en contacto con el entorno laboral de ella para intentar confirmar esta crisis de la pareja y, para ellos, Malú es una mujer separada. Es cierto que ella no habla de su relación con Albert Rivera con prácticamente nadie más que su entorno más cercano. Ella no habla de ello con sus compañeros de trabajo. Es muy complicado poder hablar con los protagonistas", ha agregado la periodista.

Asimismo, Lorena Vázquez ha explicado que el expolítico "tampoco hace declaraciones sobre su vida privada e íntima", a lo que Susanna Griso ha apuntado que al exlíder de la formación naranja "le molesta mucho que se especule".

Por su parte, Juanra López ha añadido que ha podido hablar con uno de los mejores amigos de Rivera: "Es el jefe de prensa de Almeida, Daniel. Me decía: 'Yo no te puedo confirmar ni desmentir esta noticia, pero sí te puedo decir que he hablado con él este fin de semana y está muy feliz'. También se está diciendo que Albert Rivera lo está pasando fatal, que está pasando un calvario. Tampoco le corresponde a él desmentirlo o no".

"También he hablado con la jefatura de prensa de Ciudadanos y me dicen que, desde que salió del partido, Albert Rivera ha cambiado de entorno y que le tienen un poco perdido", ha agregado Juanra López.