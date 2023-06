'El programa de Ana Rosa' habla, en exclusiva, con el padre de los niños que han sobrevivido 40 días solos en la selva

La aparición de cuatro niños vivos tras haber estado 40 días perdidos en la selva colombiana sigue manteniendo impresionado a todo el mundo. Este martes, El programa de Ana Rosa ha mostrado la conversación que, en exclusiva, han mantenido con Miguel Manuel Ranoque, padre de dos de los menores.

El 9 de junio de 2023, tras 40 días desaparecidos en la selva, los cuatro menores aparecieron con vida tras haber sobrevivido, además, a un accidente de avioneta en la que viajaban junto a su madre, que falleció.

"Encontrar a los niños en ese estado, como estaban, no es tan fácil. Hay que tener corazón y ser fuerte. Los niños no podían hablar porque no estaban en buen estado, la doctora hizo una videollamada en la que pude ver, especialmente, a mi hijos, de cinco y un años y me quedé más contento y despreocupado", apuntaba el padre de los niños.

Por su parte, desde el plató del matinal, la periodista Nahiara Gago, encargada de la exclusiva, ha destacado que Manuel "puede ver a los niños", aunque en este momento lo hicieron a través de una videollamada: "Manuel estuvo en el dispositivo de búsqueda durante 35 días, pero se puso enfermo con una gripe bastante potente de la que ahora se está recuperando. Desde el hospital le dicen que aún no puede ver a los niños presencialmente porque ellos también se estaban recuperando".

Asimismo, la periodista ha recalcado que ahora existen dos incógnitas: qué ocurrió en el accidente de la avioneta y qué va a pasar ahora con los cuatro niños una vez que reciban el alta en el hospital: "Son cuatro niños cuya custodia es ahora del Estado, pero después no se sabe si van a ir con Manuel o si se van a quedar con la familia materna".

Respecto al accidente, Gago ha destacado que uno de los principales misterios es cómo consiguieron sobrevivir los cuatro menores casi cuarenta días: "Hay teorías que apuntan que los aviones estaban sobrevolando la zona hasta que dan con la avioneta. Desde el accidente hasta que llega la ayuda pasan 15 días y todavía no saben dónde están. Desde los aviones lanzaron kits de supervivencia con comida con la que los menores se alimentaron y, además, estaban cerca de la zona del río y de ahí pueden beber agua".

Asimismo, la reportera ha agregado que los niños aparecieron a tan solo cinco kilómetros del lugar del accidente: "Parece ser que se desplazaron en línea recta cinco kilómetros y luego dieron vueltas alrededor. Ellos escuchan un mensaje que graba la abuela materna, Fátima, que les dice que les están buscando y se queden donde estén, pero ellos, debido a su situación, se esconden. También está la versión de Manuel, que dice que la niña mayor le dijo que la madre sobrevivió cuatro días y fue ella la que les dijo cómo sobrevivir".

"He hablado con la abogada de la familia materna y dicen que, con la información que manejan, la madre y el resto de adultos murieron en el acto", ha destacado Nahiara Gago. Finalmente, el programa de Telecinco ha mostrado, en exclusiva, las declaraciones en las que Manuel admitió los malos tratos aunque, en su conversación con el matinal, optó por afirmar que todo era una estrategia de la familia de su expareja para intentar sacar un beneficio económico. Por su parte, la familia materna ha asegurado que están dispuestos a hacerse cargo de la custodia de los cuatro menores.