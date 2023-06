Eneko Fernández, ganador de 'MasterChef 11': "En el programa me he quitado la espinita del fútbol de no haber llegado a ser protagonista"

Eneko Fernández se ha alzado como el ganador de MasterChef 11, la edición más multitudinaria del talent en España. El zaragozano se ha abierto paso entre los 23 concursantes que han luchado entre los fogones por el trofeo del undécimo vencedor del concurso de cocina.

El exfutbolista del Real Oviedo consiguió despuntar en el duelo final contra Álex, quien partía como favorito por su pasado en MasterChef junior. Y lo hizo con una representación de su vida y de su mujer e hijas a través de un menú formado por los platos 'El amor', 'La familia' y 'El futuro'.

Hablamos con Eneko Fernández sobre su paso por el concurso de La 1, las polémicas de la edición y su futuro como chef.

Eneko Fernández, ganador de 'MasterChef 11'. Shine Iberia

¿Cómo se siente al ganar la edición de MasterChef con el doble de concursantes de lo habitual?Me siento en una nube. Ha sido difícil, no voy a mentir. Ha sido superexigente. Pero me llevo un aprendizaje y un resultado bestial. No me podría haber imaginado nada mejor que lo que me ha pasado, la verdad.

Se ha mostrado durante todo el concurso como una persona muy agradecida con todo lo que le estaba ocurriendo. ¿Cómo cree que le ha beneficiado esa actitud en el hecho de ganar?Más que esa actitud me ha beneficiado el ser yo mismo desde el principio. Desde el primer momento no me puse barreras en mostrarme tal y como soy. A veces sorprende un poco que, aparte de la serenidad, también sea un tío que habla mucho de sus emociones. Creo que me ha venido muy bien porque me ha hecho sentir yo al 100%. No he tenido nunca ninguna barrera por estar en televisión y me he sentido como en casa. Eso al final se transmite y lo habrán valorado mucho.

Es un apasionado de la cocina y se ha podido ver en el concurso, pero ¿cómo ha vivido esta inmersión gastronómica mezclada con la experiencia de la televisión?Igual suena a tontería, pero lo he vivido prácticamente como si no hubiera tele. Era una experiencia tan bestial para mí a nivel de cocina, de los chefs que venían, de las clases que teníamos, de lo que nos enseñaban, de lo que vivíamos ahí en el plató cada día... que era como el mayor regalo. Lo vivía todo como si fuera un niño y quería exprimirlo a tope. Ya sé que ha sido la edición más larga, pero por mí ojalá hubiera durado más, porque ha sido increíble todo lo que he aprendido, todas las oportunidades que me ha dado el entrar ahí dentro.

Jordi les etiquetó a Lluís y a usted como los guapos, pero ¿cuáles eran sus expectativas reales sobre usted mismo programa tras programa?Lo primero de todo, mis expectativas eran que Jordi me dijera algo diferente a que era guapo. Lo que quería era que me dijera algún día que había cocinado bien, porque le costaba mucho [ríe]. Pero bromas aparte, las expectativas para mí eran llegar hasta el final. Yo tenía muy claro que entrar aquí era una apuesta muy fuerte que quería hacer en mi vida, también por el momento personal. Tengo dos niñas, Cris está embarazada y quería que fuera algo importante para todos, no quería tomármelo a la ligera. Era una responsabilidad porque quería llegar hasta el final para abrirme de verdad esa puerta en la cocina. Luego, durante el programa, me fui dando cuenta de que tenía capacidades. Lo he vivido todo como una carrera de fondo, porque se ha hecho largo, pero ha merecido la pena.

La gran cantidad de concursantes también influía en la convivencia, algo que pesó notablemente a participantes como Merce o Fray Marcos, tal y como expresaron. ¿Cómo le afectaba a usted lo que podía pasar en la casa respecto a lo que pasaba luego en plató?En el mundo del fútbol también he vivido entre todos los colores, de sitios diferentes, de edades distintas... Lo vi como algo más natural, no le daba tanta importancia y no me llegaba a afectar de forma tan negativa. Al revés, siempre intenté hacer un poco de mediador y sobre todo llevarme bien con todo el mundo. Lo conseguí desde el primer día y eso que me llevo, porque tengo muy buena relación con todos los compañeros.

MasterChef 11 está marcado por la participación de Luca. Se ha podido ver que usted no tenía mala relación con él y que incluso le ponía los pies en la Tierra, pero a otros concursantes los sacaba de sus casillas. En términos generales, ¿cómo ha sido convivir y concursar con él?Es muy difícil de decir. Es un chaval muy diferente a mí. Yo al principio le decía: "Me pareces un extraterrestre. No creo que seas así de verdad". Pero Luca es así, es de verdad. Todo el tiempo. Cuando·convives con él te empiezas a dar cuenta de muchas cosas: de que vivía muy dentro de las redes sociales, de que tenía una vida muy diferente a la mía... El programa le ha dado una oportunidad y una lección de esfuerzo, de sacrificio, de compañerismo, de convivencia. Espero que lo coja como una herramienta para su futuro. MasterChef le ha ofrecido esa posibilidad y espero que él consiga darle forma. Igual tenía más problemas para relacionarse o para entenderse con los demás, pero el programa se lo ha puesto en bandeja.

Han sido varias las críticas en redes sociales sobre que Luca contaba con favoritismo en el programa. ¿Tuvo usted esa sensación desde dentro, al ver que esquivaba casi siempre el delantal negro? ¿Y una vez fuera, viendo la edición desde casa?Cuando caías o no caías con delantal negro, muchas veces no dependía del equipo, porque estás en el equipo que estás en exteriores. Es verdad que Luca bajó poco a eliminación, pero yo también, por ejemplo. En ese sentido, no lo veía muy así. He confiado muchísimo en el criterio de los jueces porque que veía realmente que cada vez que estábamos en eliminación, el plato que se iba era el peor plato. Lo de Luca lo he vivido así. Llegó muy lejos en el programa y puede que a priori no fuese uno de esos candidatos, pero igual le premiaron esa evolución que tuvo y ese cambio de vida relacionado con la cocina.

¿Y cómo vivió desde fuera todo ese feedback a Luca?Desde fuera me dio la sensación de que todo eso se hizo como mucho más grande. Nosotros en la casa no lo vivimos tan así. Sí que había diferencia de nivel entre nosotros porque eso es evidente. También entiendo que los jueces, cuando le dan la oportunidad de entrar a alguien en el programa, es porque pueden ver en él algo: pueden ver una evolución, un progreso... No sé. Entendía como algo normal que pensaran que Luca tenía actitudes buenas para la cocina y que podía desarrollarlas dentro del programa. La gran cantidad de concursantes también influía.

¿Le ha influido de alguna manera su pasado como futbolista a la hora de aguantar la presión de MasterChef y de seguir con la disciplina que exige el concurso?Sí, sí, absolutamente, creo que en las relaciones entre nosotros y en la convivencia. Pienso que el estar en un vestuario durante tantos años de mi vida me había curtido para este momento. Y en el tema de la presión y de la exigencia también. Me había quedado con una espinita clavada en mi época de futbolista de no haber conseguido dar ese paso adelante y ser realmente protagonista en muchas ocasiones porque me podía un poco la presión o la exigencia y aquí en MasterChef me he quitado esa espina. Sí que lo he conseguido hacer. Me he sentido libre, me he sentido yo mismo, me he sentido con confianza y creo que ahí he superado esa especie de trauma que tenía.

Siempre ha remarcado que estar en MasterChef era tu sueño. ¿Cómo fue alejarse de sus hijas y de su mujer estando embarazada para entrar en el concurso?Eso es lo que peor he llevado y gracias a Cris lo he llevado mejor porque ella es la que más me ha animado, la que me ha dicho que teníamos que apostar realmente por esto, que era el sueño de todos, de la familia y me parece supergeneroso por su parte cómo ha llevado todo esto. Siempre me ha dicho que ha estado fuerte, que ha podido con todo, que no me preocupara, que yo me centrara en esta oportunidad que teníamos y la verdad es que le estaré siempre agradecido.

Inevitablemente se crearon grupos, como fue el caso de los tres que llegaron a la final: usted, Lluís y Álex. ¿Considera que ese apoyo entre ustedes fue clave para llegar tan lejos? ¿Les ocasionó disputas con el resto?En ese grupo también añadiría a Pilu, que para nosotros era igual de amiga y también igual de fuerte como rival. Y más bien como disputas, nada más las preguntas de los jueces sobre a quién veíamos en la final. Tuve la sensación de que éramos los niños mimados que siempre nos poníamos nosotros mismos en la final. Pero al final nos ha dado la razón el programa, porque hemos sido los cuatro candidatos que hemos llegado hasta el final. Los más fuertes, y lo teníamos muy claro desde que empezó el programa. Pero no ha causado ninguna disputa, todo lo contrario, nos hemos seguido ayudando y animando en la casa y hemos seguido teniendo la misma relación excelente que teníamos antes.

En esta edición hemos visto retos que parecían imposibles, como el de seguir al chef de la final sin verle. ¿Cómo afrontó este nivel de dificultad? ¿Les preparaban para ello?No es que te preparen especialmente para ese reto, porque fue una sorpresa en el momento. Pero sí que llevamos tantas clases y tantos cocinados que al final es como si te dijeran: "Venga, con la base que te hemos dado, a ver cómo te las apañas". Y ahí se ve un poco cómo nos desenvolvemos cada uno, y ven nuestras aptitudes, nuestras ganas y nuestras cualidades bajo tanta presión. En esa prueba en concreto, lo más importante era la concentración y estar superatento, no perderte y estar concentrado solamente en lo que decía el chef. Me salió de maravilla y me llevé la primera chaquetilla.

¿Con qué se queda de tu paso por MasterChef? ¿Y qué borraría?Me quedo con el sueño cumplido y esta puerta que me ha abierto sin duda al futuro en la cocina. Sin ellos yo ahora no estaría aquí y se lo agradeceré toda la vida. Si pudiera borrar algo, igual borraría lo del gusano. Pero... tenía que hacer el gusano así de mal delante de toda España [ríe]. Estoy tan contento de mi paso que me he reído de mí mismo con lo del gusano, y cuando se me quedaba la pierna enganchada en la barandilla [ríe]. Y al final es que no borraría ni eso. Para mí ha sido el paso perfecto.