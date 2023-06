Josep Ferré habla de su paso por 'Sálvame' y sus proyectos tras el fin del programa: "Se cierra una puerta, se abren otras mil"

El inminente fin de Sálvame ha supuesto un gran cambio en la vida de muchos de sus rostros conocidos, quienes a partir del próximo 23 de junio dejarán de formar parte del programa estrella de las tardes de Telecinco. Para muchos este final supone un quebradero de cabeza pero, para otros, como Josep Ferré, supone una etapa más en su vida.

El imitador se ha sincerado con Lecturas sobre cómo afronta el cierre del programa y, además ha hablado de cómo ha sido su experiencia durante los casi tres años en los que estuvo formando parte del espacio. Un momento que también ha aprovechado para dedicar unas breves palabras a Jorge Javier Vázquez.

Durante su paso por el espacio, el actor ha vivido situaciones muy tensas, pero también grandes momentos gracias a sus inigualables imitaciones. Sus doblajes le han convertido en una de las personas más reconocidas y destacadas en su profesión y dentro de la televisión. "Es muy divertido estar vestido de Matamoros y hacer de Raquel Bollo. Es surrealista. Pero es verdad que a veces he pensado que tenía que ir al psicólogo porque no sabía ni quién era. La verdad que me lo he pasado superbién", ha asegurado a la publicación.

Josep Ferré se sincera antes del fin de 'Sálvame': "He pensado que tenía que ir al psicólogo porque no sabía ni quién era"https://t.co/ktL7eLugNv — Lecturas (@Lecturas) June 20, 2023

Para Josep Ferré, imitar a María Teresa Campos es uno de los doblajes con los que más ha disfrutado. "Me ha encantado hacerla y sobre todo que cuando acabe un programa, que venga Terelu o Carmen a decirte 'hostias Josep puse la tele y al momento se parecía y creía que era ella'. Eso te llena de orgullo y satisfacción" ha desvelado y ha añadido que uno de sus personajes más difícil ha sido Kiko Matamoros por su tono de voz.

El actor ha dejado saber a la revista que a lo largo de su carrera ha vivido situaciones similares al final de Sálvame. Para él, es una etapa que ha llegado a su fin y de la que se alegra de haber formado parte, pues tal y como él ha explicado, con su profesión es muy difícil tener estabilidad. "Me dedico al mundo del espectáculo y estoy acostumbrado a que se terminen las cosas y que una de ellas me dure dos años y cuatro meses, que es lo que llevo, pues no es lo normal. Para mí es todo un éxito ", ha expresado Ferré.

Josep Ferré imitando a Támara Falcó #yoveosalvame pic.twitter.com/y5zDWyO37M — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 19, 2021

Sin embargo, el intérprete es consciente de que para aquellas personas que llevan más de 14 años formando parte del programa es una gran desazón. "A mí me da mucha pena, claro. Pero, cuando se cierra una puerta, se abren otras mil. Espero que todo el mundo encuentre trabajo, pero da tristeza porque es un programa que ha dado muchas alegrías", ha manifestado a la publicación, visiblemente conmocionado.

No obstante, el fin del espacio no pillará por sorpresa a Josep Ferré, quien ya tiene en mente otros proyectos dentro de la misma cadena. "A mí ahora se me abre la puerta de la casa de mi madre. Me han cogido en Me resbala durante dos programas", ha desvelado el actor, quien además ha confesado que es "nefasto para los concursos", ya que se bloquea y lo pasa "tremendamente fatal".

Me da algo con Josep Ferré #yoveosalvame pic.twitter.com/CqDPZtokN3 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 4, 2022

Este no es el único as que tiene bajo la manga Ferré. "También tengo una cosita pequeña de teatro y parece que empieza a ver la luz. Siempre con las preocupaciones típicas del actor, que cuando se acaba un proyecto hay que estar pico pala y buscarse la vida por otros lados. Pero bueno estoy estable porque Sálvame me ha dado esa parte de tranquilidad", ha dicho a Lecturas.

El imitador también ha querido dedicar unas palabras al presentador Jorge Javier Vázquez. "Estoy muy agradecido a Jorge Javier porque, con todos mis respetos a Terelu, Adela o María, que me encantan y me han dado mi sitio, él me ha hecho crecer en directo: cuando notaba que mi voz estaba cansada me reconducía para hacer otros personajes o cuando veía que estaba con perfil bajo me hacía subir. Ha sido muy generoso porque ha ayudado a que mi trabajo haya sido más grande. Los programas con él han sido increíbles porque tiene mucho olfato y sabe mucho de televisión. Es el mejor", ha asegurado.